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Факти / Україна / Економіка

Готівковий євро здорожчав: курс валют в Україні 27 жовтня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Готівковий євро здорожчав: курс валют в Україні 27 жовтня
Фото: Pixabay

Станом на 27 жовтня офіційний курс європейської валюти зріс на 56 коп. і наразі євро коштує 36,64 грн. Днем раніше Нацбанк продавав євро за 36,08 грн.

Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн, проте на міжбанку його ціна варіюється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 27.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,4 грн 39,4 грн
Долар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,3 грн 39,3 грн
Долар 39,3 грн 40,4 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,85 грн 37,44 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,8 грн 39,5 грн
Долар 39,5 грн 40,2 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,5 грн 39,5 грн
Долар 39,2 грн 40,0 грн

Раніше повідомлялося, що з 5 вересня українські біженці в Латвії зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен Банк, УкрСиббанк

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