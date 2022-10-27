Готівковий євро здорожчав: курс валют в Україні 27 жовтня
Фото: Pixabay
Станом на 27 жовтня офіційний курс європейської валюти зріс на 56 коп. і наразі євро коштує 36,64 грн. Днем раніше Нацбанк продавав євро за 36,08 грн.
Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн, проте на міжбанку його ціна варіюється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 27.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,4 грн
|39,4 грн
|Долар
|39 грн
|39,5 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,3 грн
|39,3 грн
|Долар
|39,3 грн
|40,4 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,8 грн
|39,5 грн
|Долар
|39,5 грн
|40,2 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,5 грн
|39,5 грн
|Долар
|39,2 грн
|40,0 грн
Раніше повідомлялося, що з 5 вересня українські біженці в Латвії зможуть обміняти готівкову гривню на євро.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк