Реальні зарплати українців цьогоріч зменшаться на чверть – НБУ

Жовтень, 28 в 17:25

У НБУ заявили, що ринок праці наразі стабілізувався на низькому рівні, а номінальні зарплати цього року знизяться на 12-13% насамперед за рахунок приватного сектора. У реальному вимірі вони зменшаться на чверть.

– Надалі відновлення економіки супроводжуватиметься пожвавленням попиту на робочу силу та відбуватиметься на тлі значних диспропорцій і дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах. Повернуться високі темпи щорічного росту номінальних зарплат. У наступному році вони перевищать свій довоєнний рівень, однак в реальному вимірі зростатимуть досить повільно через високу інфляцію, – йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Повідомляється, що рівень безробіття зберігатиметься у довгостроковій перспективі.

– Безробіття ще довго залишатиметься високим через ефекти війни та значні структурні диспропорції. Попри певне пожвавлення економічної активності, більшість підприємств усе ще працює значно нижче довоєнного рівня завантаженості, – повідомляє НБУ.

Зазначається, що кількість вакансій хоча і зросла порівняно з березнем-квітнем, все ще залишається у 2-3 рази (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної війни.

Зараз дивляться

Зокрема, зберігаються регіональні та секторальні диспропорції. Так, у вересні, за даними сайтів пошуку роботи, на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Переважна більшість професій – це сфери обслуговування, торгівлі, та робітничі спеціальності.

Зростання кількості резюме дещо сповільнилося через пожвавлення попиту на робочу силу, мобілізацію і міграцію за кордон. Однак кількість резюме все ще значно перевищує минулорічні показники. За даними сайтів пошуку роботи, їх число збільшилося у 1,5 рази.

– Надалі рівень безробіття поступово знижуватиметься, проте залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни. Через виїзд частини кваліфікованої робочої сили за кордон може виникнути помітний дефіцит працівників в окремих видах економічної діяльності, наприклад, будівництві, що водночас визначатиме зростання зарплат у відповідних галузях, – йдеться у НБУ.

Проте з боку окремих видів діяльності, виробничі потужності яких найбільше постраждали від воєнних дій, попит на працівників залишатиметься порівняно слабким, що відповідно гальмуватиме процес скорочення рівня безробіття.

Крім того, у НБУ зазначили, що у 2023 році, відповідно до проєкту Держбюджету, зростання соціальних виплат буде стриманим та відповідатиме збільшенню прожиткового мінімуму. Надалі їхнє зростання пришвидшиться завдяки нарощенню ресурсів бюджету.