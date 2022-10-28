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Факти / Україна / Економіка

Військове керівництво та керівники банків: в Україні погодили черговий пакет санкцій проти РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

В Україні погодили черговий пакет санкцій проти представників влади Російської Федерації, які причетні до початку повномасштабної війни в Україні, підтримують чи сприяють агресії, створюють загрозу безпеці українців.

За даними Міністерства економіки, відповідні пропозиції рекомендували до подання на розгляд РНБО на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики 27 жовтня. У новому пакеті санкцій фігурує понад 1 тис. осіб:

  • представники влади держави-агресора,
  • військове керівництво РФ,
  • керівники російських банків.

Санкції стануть чинними після розгляду та винесення рішення РНБО, введення відповідного рішення в дію указом президента України.

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Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що нещодавно президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкції проти понад 3,8 тис. осіб з Росії. На її думку, Україна не налаштована зупинятися, а всі воєнні злочинці РФ будуть покарані.

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Джерело: Мінекономіки
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