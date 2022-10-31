Не прості, а золоті: що не так з цінами на яйця в Україні

Жовтень, 31 в 21:53

В Україні різко підскочили ціни на яйця і експерти прогнозують, що це ще не кінець. Так, до кінця року очікується продовження росту.

Тільки з серпня десяток яєць подорожчав з приблизно 30 гривень до щонайменше 70.

Кияни привчились купувати яйця великими лотками – так виходить дешевше, ніж за десяток, де ти платиш ще й від 5 до 7 гривень за упаковку.

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Також більш дешеві яйця можна знайти на ринку – на відміну від супермаркета, там є вища категорія, гулівери, по 66 гривень за десяток зі знижкою. Їх привозять з птахофабрики без посередників.

Продавці пояснюють: за останні тижні найбільші постачальники яєць в Україні почали стрімко – на більш ніж на 60% – підвищувати гуртові ціни. Через це вартість яєць у магазинах і на ринках зросла з 32 гривень за десяток наприкінці серпня до 70 гривень у жовтні.

На скарги споживачів відреагували в Антимонопольному комітеті. Заявили – починають розслідування.

Утім, економічний експерт Олег Пендзин у яєчну змову не вірить. Каже, такі ціни можна обґрунтувати.

– 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Кукурудза виросла на 60% на світовому ринку. Далі. 95% яєць, що ми з вами їмо, це птахофабрика. Птахофабрика – це опалення. Що робиться з енергоносіями – не треба нікому розказувати. Ну, тобто це тоже в ціну собівартості товару, – розповів він.

Експерт додав з посиланням на інсайдерську інформацію, що пряма собівартість яйця десь на рівні 40-42 гривень за десяток.

– А тепер торгівельна надбавка – 10%. Тепер довезти, тепер запакувати. 5 гривень пакування, – пояснив він.

У Мінагрополітики додають: через війну ще й суттєво скоротилось виробництво. В окупації опинився птахокомплекс Чорнобаївський – один з найбільших виробників яєць на Херсонщині та й в Україні загалом. Через обстріли перестала працювати і Богодухівська птахофабрика на Харківщині.

А також – одне з найпотужніх виробництв на Донеччині, яке щодня давало зо півмільйона яєць. Усе розбомбила російська армія. Кури – загинули.

У Союзі птахівників кажуть, що Україна втратила до 20% виробництва яєць. Пропозиція на ринку скоротилась – ціни, відповідно, підскочили. Утім, експерт Олег Пендзин заспокоює: дефіциту яєць в Україні немає. І не буде.

– Україна є великим експортером яєць. Для внутрішнього ринку нам цілком вистачає половини від того обсягу виробництва, що ми робимо. Тобто всі ті закриті фабрики на Харківщині, на Херсонщині – це просто зменшився експортний потенціал. Для внутрішнього ринку яєць вистачає. Тобто якщо ви зараз прийдете в магазин – ви побачите, як мінімум, 3-4 бренди з веоличезним набором. Є дефіцит по яйцях? Ні, – розповів він.

У Мінагрополітики днями заявили: ціни на яйця наприкінці жовтня майже стабілізувались. Це підтверджують і аналітики. Утім, додають – до кінця року вартість курячого яйця – хоч вже й не так різко – але підніметься відсотків на 5-7 напередодні різдвяних свят.