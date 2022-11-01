Листопад, 01 в 8:56

Станом на 1 листопада офіційний курс євро, встановлений Національним банком України, знизився на 17 коп., євро зараз коштує 36,23 грн. Днем раніше Нацбанк продавав євро за 36,40 грн.

Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн. Він не змінювався з 21 липня.

Проте на міжбанку вартість долара подекуди перевищує 40 грн. Європейська валюта на міжбанку здешевшала.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 01.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,2 грн 39,2 грн Долар 39 грн 39,5 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,4 грн 39,25 грн Долар 39,4 грн 40,3 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,85 грн 37,44 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,8 грн 39,4 грн Долар 39,8 грн 40,45 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,2 грн 39,2 грн Долар 39,2 грн 39,9 грн

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Фактам ICTV розповів про держбюджет-2023. Зокрема, про головні цифри кошторису, скільки мільярдів доларів наші партнери планують виділити Україні наступного року.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк