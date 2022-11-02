Листопад, 02 в 14:48

У жовтні 2023 року обсяги купівлі валюти українцями перевищили обсяги її продажу на $249,4 млн порівняно з $170 млн у вересні.

Згідно з інформацією Національного банку України, “чиста” купівля в жовтні була сформована переважно на готівковому ринку – $228,3 млн.

Купівля порівняно з вереснем скоротилася з $1,44 млрд до $1,37 млрд, водночас продаж – з $1,29 млрд до $1,14 млрд.

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Обіг на офіційному готівковому валютному ринку у вересні становив орієнтовно дві третини довоєнного рівня, тоді як у перші місяці війни після повної заборони – менше ніж 5%.

Нагадаємо, що НБУ з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.