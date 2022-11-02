В Україні подорожчають продукти: причини, на скільки та які товари

Листопад, 02 в 18:13

Повномасштабна війна, ціни на паливо, порушення логістики, курс гривні щодо долара та перебої у енергетиці. Всі ці події і є причиною здорожчання продуктів. Так, до кінця року вартість продуктового кошика зросте ще до 10%.

Про це Фактам ICTV розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев.

– Коли ми отримали оцю ситуацію з електроенергією, ймовірність здорожчання цін на продукти зросла. І це посилилося в першу чергу для тих харчових продуктів, у собівартості яких висока частка електроенергії. Для яких саме? Це оброблені харчові продукти – хліб, молочні продукти, кондитерська промисловість, м’ясні продукти. Через ймовірні перебої з електрикою на заводах може здорожчати також і соняшникова олія. Це попри те, що у нас є новий врожай соняшника, – розповідає Мартишев.

Експерти припускають – зрости у ціні можуть і овочі. Найбільше їх везли з півдня Запорізької області та Херсонщини. Через окупацію зеленої вітчизняної продукції на прилавках вже значно поменшало. Натомість, у магазинах з’явилося чимало імпортних овочів, відтак вже за вищою ціною.

Зараз дивляться

– В середньому продукти можуть здорожчати на 7%, максимум на 10%. Зараз ще оця ситуація з зерновим коридором. Якщо він піддасться колапсу і в нас не буде експорту – це негативно для гривні. Відтак вона піде вниз, і ціни будуть зростати ще більше, – каже аналітик.

На зростання цін може також вплинути порушення процесу виробництва і переробки продукції. Тобто, через відсутність електрики підприємства будуть простоювати – це означає, що буде менше продукції. Менше продукції – вищі ціни.

– Оця ситуація може створити деяку паніку серед населення, підвищить інфляційні очікування, і люди будуть бігти скуповувати консерви та гречку. І тим самим ціна підвищуватиметься. Загалом, відсутність електроенергії вплине на всі сектори економіки, – розповідає Мартишев.

Утім, експерт заспокоює і застерігає – панікувати точно не потрібно. Бо паніка – це ще один фактор зростання цін на харчі. Тож не варто бігти і все скуповувати. Продукти в магазинах будуть за будь-яких умов.

– Якщо буде висока ціна – це означає, що зі східної Європи поїдуть якісь вантажівки з імпортною продукцією. Головне – паніки не потрібно робити. Тому що вся паніка, вона підвищує ціни, і оце підвищення цін – це маржа ритейлерів. Просто у нас в супермаркетах дуже динамічне ціноутворення. Вони бачать, що люди біжать скуповувати, наприклад, гречку – ціна одразу підвищується. І люди втрачають гроші, а супермаркети збагачуються. Тому панічні настрої не потрібні, – наголошує він.

Та попри здорожчання, нині можна і зекономити на продуктах – кажуть експерти. Насамперед, радять більше купувати на ринках. Бо домашня продукція мало залежить від інфляції та курсу долара. А ще – звертати увагу на різноманітні акції у супермаркетах. Бо часто ті, у разі перебоїв електрики, намагаються продати населенню продукти, які швидко псуються. До того ж, за привабливою ціною.