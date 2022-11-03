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Факти / Україна / Економіка

Долар здорожчав, а євро дешевшає: курс валют 3 листопада

Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Станом на 3 листопада офіційний курс євро знизився до 36,21 грн. Днем раніше європейська валюта коштувала 36,34 грн. Тобто, євро здешевшало на 13 коп.

Офіційний курс американського долара з липня залишається без змін – 36,56 грн.

Курс гривні до долара у банківських установах послабшав на 10 копійок – до 40,50 грн. Продати долар в середньому можна за 39,80 грн, євро – 38,78 грн.

Зараз дивляться

НБУ

Який курс валют в банках України 03.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,3 грн 39,3 грн
Долар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,65 грн 39,55 грн
Долар 39,8 грн 40,6 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,85 грн 37,44 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,9 грн 39,4 грн
Долар 40,2 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,5 грн 39,5 грн
Долар 39,7 грн 40,5 грн

Раніше повідомлялося, що з 5 вересня українські біженці в Латвії зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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