Долар здорожчав, а євро дешевшає: курс валют 3 листопада
Станом на 3 листопада офіційний курс євро знизився до 36,21 грн. Днем раніше європейська валюта коштувала 36,34 грн. Тобто, євро здешевшало на 13 коп.
Офіційний курс американського долара з липня залишається без змін – 36,56 грн.
Курс гривні до долара у банківських установах послабшав на 10 копійок – до 40,50 грн. Продати долар в середньому можна за 39,80 грн, євро – 38,78 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 03.11.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,3 грн
|39,3 грн
|Долар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,65 грн
|39,55 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,6 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,9 грн
|39,4 грн
|Долар
|40,2 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,5 грн
|39,5 грн
|Долар
|39,7 грн
|40,5 грн
Раніше повідомлялося, що з 5 вересня українські біженці в Латвії зможуть обміняти готівкову гривню на євро.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк