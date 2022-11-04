Кому та коли відключать світло 4 листопада: нові графіки Укренерго
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У четвер, 3 листопада, диспетчерський центр НЕК Укренерго опублікував нові графіки обмеження електропостачання у містах України.
Як зазначається, з 00:00 до 24:00 погодинні відключення діятимуть у:
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Сумський,
- Харківській,
- Полтавській областях.
У той же час з 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діятимуть у:
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- Києві,
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Житомирській області.
Ознайомитись з графіком у своєму населеному пункті можна на сайті ДТЕК за посиланням.
Раніше повідомлялося, що 3 листопада графіки відключення електроенергії застосовуватимуться у Києві та 10 областях.
Нагадаємо, у ДТЕК повідомляли, що спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошині, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці.