Листопад, 03 в 23:52

У четвер, 3 листопада, диспетчерський центр НЕК Укренерго опублікував нові графіки обмеження електропостачання у містах України.

Як зазначається, з 00:00 до 24:00 погодинні відключення діятимуть у:

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Сумський,

Харківській,

Полтавській областях.

У той же час з 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діятимуть у:

Зараз дивляться

Києві,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській області.

Ознайомитись з графіком у своєму населеному пункті можна на сайті ДТЕК за посиланням.

Раніше повідомлялося, що 3 листопада графіки відключення електроенергії застосовуватимуться у Києві та 10 областях.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомляли, що спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошині, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці.