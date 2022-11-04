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Факти / Україна / Економіка

Кому та коли відключать світло 4 листопада: нові графіки Укренерго

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Кому та коли відключать світло 4 листопада: нові графіки Укренерго
Фото: Pexels

У четвер, 3 листопада, диспетчерський центр НЕК Укренерго опублікував нові графіки обмеження електропостачання у містах України.

Як зазначається, з 00:00 до 24:00 погодинні відключення діятимуть у:

  • Дніпропетровській,
  • Кіровоградській,
  • Запорізькій,
  • Сумський,
  • Харківській,
  • Полтавській областях.

У той же час з 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень діятимуть у:

Зараз дивляться
  • Києві,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Житомирській області.

Ознайомитись з графіком у своєму населеному пункті можна на сайті ДТЕК за посиланням.

Раніше повідомлялося, що 3 листопада графіки відключення електроенергії застосовуватимуться у Києві та 10 областях.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомляли, що спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошині, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці.

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