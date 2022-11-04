Рада заборонила громадянам РФ працювати на керівних посадах у банках України

Листопад, 04 в 13:32

Парламент ухвалив закон №8008 про захист фінансової системи України від Росії.

За відповідне рішення проголосували 316 народних депутатів. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Серед іншого, закон передбачає, що громадяни Росії не зможуть обіймати керівні посади в українських банках та фінансових компаніях.

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Список суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які мають позбутися російських топменеджерів, широкий.

Зокрема, туди входять страхові компанії, платіжні системи, біржі, оператори поштового зв’язку, аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, адвокатські бюро, нотаріуси, оператори азартних ігор, криптообмінники та інші компанії, які надають фінансові послуги.

Також закон №8008 розширює список високоризикових клієнтів – до нього додаються громадяни і компанії з Росії (або ті, що пов’язані з нею).

Нагадаємо, днями в Україні погодили черговий пакет санкцій проти представників влади Російської Федерації, які причетні до початку повномасштабної війни в Україні, підтримують чи сприяють агресії, створюють загрозу безпеці українців.

У санкційний список потрапили військове керівництво та керівники банків.