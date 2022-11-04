Листопад, 04 в 20:49

Нещодавно затверджений державний бюджет на 2023 рік уперше є надзвичайно невизначеним та має дуже великий дефіцит у $38 млрд. Його уряд планує перекривати за рахунок допомоги західних партнерів.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону економічний експерт Тарас Козак.

– Бюджет дефіцитний, і дефіцит цього року надзвичайно великий. Фактично половина видатків бюджету повинна фінансуватися з інших джерел, ніж податки українців чи українських компаній. Тобто 50% податками, 50% – запозиченнями, – зазначив експерт.

Він нагадав, що основна сума запозичень має надійти з-за кордону. Наприклад, у Євросоюзі вже пообіцяли надати Україні у 2023 році €18 млрд допомоги (тобто €1,5 млрд щомісяця). Крім того, є інформація, що США готові виділяти для України по $1,5 млрд щомісяця як фінансову підтримку.

Зараз дивляться

За оцінками Козака, всього ж Україні буде необхідно близько $3-3,5 млрд такої допомоги щомісяця. Самостійно закрити “дірку” в бюджеті наша країна не має можливості.

– Але я хотів би зауважити, що цей бюджет вперше надзвичайно невизначений… Надзвичайно велика невизначеність наступного року передусім щодо того, коли закінчиться війна, як вона закінчиться. Друге – скільки ще буде завдано ушкоджень нашій інфраструктурі. Наприклад, перше читання бюджету було трохи з іншими показниками. Коли надійшов час другого читання, були враховані пошкодження інфраструктури, які відбулися з 10 жовтня, – розповів експерт.

Він уточнив, що якщо й надалі будуть подібні пошкодження інфраструктури України, зокрема енергетичної, то держбюджет-2023 “може ще суттєво змінитися”.

Наприклад, бюджет на 2022 рік змінювався вже понад 10 разів.

– Якщо війна буде жорсткіша чи потрібно буде відновлювати якісь критичні ушкодження, звісно, це потребуватиме регулярних переглядів бюджету: витрачати більше коштів на ремонти, модернізацію, інфраструктуру, на дороги, можливо, на мости, на залізницю. Це те, що критично необхідно під час війни… Тому в бюджет точно будуть вноситися зміни, – пояснив Козак.

Коментуючи прогноз інфляції (зростання споживчих цін) на 2023 рік, який Кабінет міністрів заклав на рівні 28%, експерт розповів, що все залежатиме від фінансової допомоги Заходу та “друку” гривень.

– Якщо НБУ справді не друкуватиме гривні, як поки що очікується, тоді інфляція, на мій погляд, буде меншою: не 28%, а можливо, біля 20%, а може, й менше, – наголосив Козак.

Якщо ж західне фінансування наступного року буде затримуватися, або буде скорочено, це, навпаки, може підштовхнути інфляцію, вважає експерт.

– Тому уряд прогнозує гірший варіант подій. Тобто це такий песимістичний сценарій, – заявив він.

Тарас Козак також поінформував, що цього року Національний банк України загалом “надрукує” 400 млрд грн, щоби покрити дефіцит бюджету. Проте на наступний рік НБУ не планує вдаватися до таких кроків, оскільки в уряді сподіваються на іноземне фінансування.

Як відомо, 3 листопада Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому.

Ключовим пріоритетом у ньому є сфера безпеки та оборони. Тому 43% всіх коштів спрямують на ЗСУ. Другий пріоритет – це соціальне забезпечення українців, на яке спрямують понад 30% видатків держбюджету (йдеться про пенсії, субсидії тощо). Крім того, передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, на який заплановано близько 35 млрд грн.