Листопад, 07 в 15:29

Новий етап переговорів з Міжнародним валютним фондом розпочнеться 11 листопада.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. За його словами, це буде друга місія, під час якої продовжаться дискусії.

– Взаємодія з МВФ – один із наших базових, основних пріоритетів протягом цього періоду. Саме протягом цього місяця відбулись основні дискусії, розпочалась робота в межах місії у Відні. За тиждень розпочнеться новий етап – друга місія, – розповів очільник НБУ.

Андрій Пишний додав, що предметом обговорення з МВФ був весь спектр питань, пов’язаних з макроекономічною ситуацією і фінансовою стабільністю України, валютною політикою, кредитно-грошовими відносинами, фінансовою стабільністю, фіскальною консолідацією.

Зараз дивляться

Голова Нацбанку наголосив, що остаточні домовленості будуть сформульовані вже за результатами другої місії. Очікується, що вона триватиме до 17 листопада.

Нагадаємо, у жовтні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до України надійшло $1,3 млрд від МВФ.

Ці гроші є додатковим екстреним фінансуванням від Міжнародного валютного фонду в межах RFI (Rapid Financing Instrument).