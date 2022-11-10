Офіційне євро здорожчало. Курс валют в Україні 10 листопада
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10 листопада офіційний курс долара знову мінімально зріс до 36,57 грн. А ось євро подорожчало до 36,75 грн за одну одиницю. Це більше на 22 копійки.
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,8
|39,8
|Долар
|39,7
|40,2
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
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|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|39,9
|Долар
|40,10
|40,70
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,70
|37,8
|Долар
|36,65
|37,44
Курс гривні у обмінниках зміцнився до 40,65 грн/дол. Вчора американська валюта коштувала на 5 копійок більше. Щодо євро курс гривні не змінився і становить 40,20 грн/євро.
До речі, масовані ворожі ракетні удари та удари дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі у жовтні погіршили падіння ВВП України до 39%.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк