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Факти / Україна / Економіка

Офіційне євро здорожчало. Курс валют в Україні 10 листопада

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

10 листопада офіційний курс долара знову мінімально зріс до 36,57 грн. А ось євро подорожчало до 36,75 грн за одну одиницю. Це більше на 22 копійки.

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,8 39,8
Долар 39,7 40,2

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

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Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 39,9
Долар 40,10 40,70

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 36,70 37,8
Долар 36,65 37,44

Курс гривні у обмінниках зміцнився до 40,65 грн/дол. Вчора американська валюта коштувала на 5 копійок більше. Щодо євро курс гривні не змінився і становить 40,20 грн/євро.

До речі, масовані ворожі ракетні удари та удари дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі у жовтні погіршили падіння ВВП України до 39%.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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