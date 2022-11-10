Листопад, 10 в 14:03

10 листопада офіційний курс долара знову мінімально зріс до 36,57 грн. А ось євро подорожчало до 36,75 грн за одну одиницю. Це більше на 22 копійки.

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 38,8 39,8 Долар 39,7 40,2

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

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Валюта Купівля Продаж Євро 39,10 39,9 Долар 40,10 40,70

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,70 37,8 Долар 36,65 37,44

Курс гривні у обмінниках зміцнився до 40,65 грн/дол. Вчора американська валюта коштувала на 5 копійок більше. Щодо євро курс гривні не змінився і становить 40,20 грн/євро.

До речі, масовані ворожі ракетні удари та удари дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі у жовтні погіршили падіння ВВП України до 39%.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк