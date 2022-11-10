Листопад, 10 в 17:43

Рівень споживчої інфляції в Україні в жовтні зріс до 2,5% (у порівнянні з 1,9% у вересні). У річному вимірі інфляція на споживчому ринку сягнула 26,6%, хоча в жовтні минулого року перебувала на рівні 0,9%.

Такі дані сьогодні оприлюднила Державна служба статистики України.

За даними відомства, від початку 2022 року, тобто за десять місяців, споживчі ціни в Україні зросли на 24,8%.

Зараз дивляться

Найбільше за рік здорожчали продукти харчування та послуги транспорту.

Так, ціни на продукти в жовтні-2022 в середньому зросли на 32,8% у порівнянні з груднем минулого року. Це вище за споживчу інфляцію в Україні.

У порівнянні з вереснем-2022 у жовтні найбільше подорожчали яйця (на 60,5%). Крім того, за місяць зросли ціни на овочі (на 7%), фрукти (на 4,1%), м’ясо та м’ясопродукти (3,7%), рибу та продукти з неї (2,9%), сир та творог (2,9%), молоко (2,3%).

Водночас на 4,8% подешевшали продукти переробки зернових.

У річному вимірі, тобто в порівнянні з груднем 2021 року, серед продуктів найбільше подорожчали фрукти (на 83,2%), яйця (на 63,4%), овочі (на 52,0%), риба (на 41,6%), цукор (на 34,4%), хліб та хлібопродукти (на 29,5%), макаронні вироби (на 27,0%), м’ясо та м’ясопродукти (на 24,2%).

Ціни на алкоголь та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,9% (у річному вимірі – на 20,6%).

Одяг і взуття в жовтні подорожчали на 1,9%, а за майже рік – на 6,8%.

У порівнянні з груднем минулого року ціни на транспорт зросли на 39,3% (за місяць – на 0,8%), а вартість палива – на 62,2%.

Водночас у жовтні на 5,1% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% минулого місяця відбулося передусім за рахунок подорожчання послуг лікарень на 1,8% та амбулаторних послуг на 1,6%. У річному вимірі медпослуги здорожчали на 17,6%.

Вартість житла та комунальних послуг з грудня минулого року зросла на 5,6%, на побутову техніку – на 25,5%, на послуги зв’язку – на 11%, на послуги освіти – на 9,8%.

Як відомо, 3 листопада Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому. Уряд заклав у ньому зростання споживчих цін на рівні 28,0%.