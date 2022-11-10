Слідом за яйцями. В Україні у 1,5 рази здорожчала картопля

Листопад, 10 в 14:17

В Україні вперше від початку осені після тритижневого здешевлення почали активно зростати ціни на картоплю.

Основною причиною росту вартості стало збільшення попиту на цю продукцію та загальне скорочення у господарствах запасів картоплі, непридатної для тривалого зберігання.

Так, сьогодні ціни на якісну картоплю варіюються вже в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зараз дивляться

Крім того, більшість великих виробників продовжують стримувати продажі картоплі, щозі свого боку лише сприяє зростанню цін. За словами самих фермерів, цього сезону також дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка непридатна до закладки на тривале зберігання.

Таким чином, сьогодні картопля в Україні вже в середньому в 1,5 рази дорожча, ніж в аналогічний період минулого року.

Джерело: EastFruit