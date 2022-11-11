Євро здорожчало, долар подешевшав: курс валют в Україні на 11 листопада
Станом на сьогодні, 11 листопада, офіційний курс євро від Національного банку становить 36,38 грн. За добу європейська валюта здешевшала на 36 коп.
Курс долара з 21 липня залишається без змін – 36,56 грн, проте в банківських обмінниках американська валюта подекуди перевищує 40 грн.
Офіційний курс гривні до іноземних валют на 11 листопада:
Який курс валют в банках України 11.11.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,3 грн
|40,3 грн
|Долар
|39,75 грн
|40,25 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,15 грн
|40,0 грн
|Долар
|40,1 грн
|40,65 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,3 грн
|38,29 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,7 грн
|40,3 грн
|Долар
|40,3 грн
|40,6 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,6 грн
|40,7 грн
|Долар
|40,0 грн
|40,65 грн
Раніше повідомлялося, що Національний банк пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійних фондів та експортерів. Таке рішення є результатом аналізу ситуації на валютному ринку та реакцією на запити громадян, бізнесу, волонтерів і держорганів.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк