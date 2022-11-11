Листопад, 11 в 10:22

Станом на сьогодні, 11 листопада, офіційний курс євро від Національного банку становить 36,38 грн. За добу європейська валюта здешевшала на 36 коп.

Курс долара з 21 липня залишається без змін – 36,56 грн, проте в банківських обмінниках американська валюта подекуди перевищує 40 грн.

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 11 листопада:

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Який курс валют в банках України 11.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,3 грн 40,3 грн Долар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,15 грн 40,0 грн Долар 40,1 грн 40,65 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,3 грн 38,29 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,7 грн 40,3 грн Долар 40,3 грн 40,6 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,6 грн 40,7 грн Долар 40,0 грн 40,65 грн

Раніше повідомлялося, що Національний банк пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійних фондів та експортерів. Таке рішення є результатом аналізу ситуації на валютному ринку та реакцією на запити громадян, бізнесу, волонтерів і держорганів.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк