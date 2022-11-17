Готівковий євро здорожчав: курс валют в Україні 17 листопада
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Сьогодні, 17 листопада, офіційний курс євро здорожчав на 4 копійки і коштує 38,09 грн. Курс долара, встановлений Національним банком, не змінюється – 36,56 грн, проте у банківських обмінниках він значно вищий.
Який курс валют в банках України 17.11.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,1 грн
|41,1 грн
|Долар
|39,75 грн
|40,25 грн
Курс валют в Ощадбанку:
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|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25 грн
|41,4 грн
|Долар
|40,2 грн
|40,75 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,09 грн
|39,05 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7 грн
|41,2 грн
|Долар
|40,3 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,1 грн
|41,4 грн
|Долар
|40,1 грн
|40,7 грн
Раніше повідомлялося, що НБУ пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійних фондів та експортерів. Таке рішення є результатом аналізу ситуації на валютному ринку та реакцією на запити громадян, бізнесу, волонтерів і держорганів.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк