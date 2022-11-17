Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Готівковий євро здорожчав: курс валют в Україні 17 листопада

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 17 листопада, офіційний курс євро здорожчав на 4 копійки і коштує 38,09 грн. Курс долара, встановлений Національним банком, не змінюється – 36,56 грн, проте у банківських обмінниках він значно вищий.

Який курс валют в банках України 17.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,1 грн 41,1 грн
Долар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 40,25 грн 41,4 грн
Долар 40,2 грн 40,75 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,09 грн 39,05 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,7 грн 41,2 грн
Долар 40,3 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,1 грн 41,4 грн
Долар 40,1 грн 40,7 грн

Раніше повідомлялося, що НБУ пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійних фондів та експортерів. Таке рішення є результатом аналізу ситуації на валютному ринку та реакцією на запити громадян, бізнесу, волонтерів і держорганів.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка