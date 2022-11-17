Листопад, 17 в 11:16

Сьогодні, 17 листопада, офіційний курс євро здорожчав на 4 копійки і коштує 38,09 грн. Курс долара, встановлений Національним банком, не змінюється – 36,56 грн, проте у банківських обмінниках він значно вищий.

Який курс валют в банках України 17.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,1 грн 41,1 грн Долар 39,75 грн 40,25 грн

Курс валют в Ощадбанку:

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Валюта купівля продаж Євро 40,25 грн 41,4 грн Долар 40,2 грн 40,75 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,09 грн 39,05 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,7 грн 41,2 грн Долар 40,3 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,1 грн 41,4 грн Долар 40,1 грн 40,7 грн

Раніше повідомлялося, що НБУ пом’якшив низку валютних обмежень, зокрема для волонтерів, благодійних фондів та експортерів. Таке рішення є результатом аналізу ситуації на валютному ринку та реакцією на запити громадян, бізнесу, волонтерів і держорганів.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк