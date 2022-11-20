Листопад, 20 в 19:27

Програма макрофінансової допомоги (MFA+) на €18 млрд від ЄС складатиметься з безвідсоткових кредитів на строк до 35 років.

До 2033 року Європейський Союз не очікуватиме жодних зворотних платежів від українського уряду. Про це розповів виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

– Кредити матимуть 10-річний grace period (період, протягом якого позичальник може не сплачувати за кредитом – Ред.), при загальному строку кредиту у 35 років. Також у програмі є грантова складова, яка покриває платежі за відсотками. Тобто фактично, для України це soft loan, — зазначив він.

За словами Домбровскіса, Єврокомісія орієнтується на поквартальне фінансування обсягом до €4,5 млрд у прив’язці до умов, які були прописані у меморандумі про порозуміння з українським урядом.

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У першому кварталі ця сума, ймовірно, буде розділена на два субтранші, перший з них очікується у січні.

– Це було одним з прохань українського уряду, оскільки саме на початку року зазвичай просідають податкові надходження. Ми поки що не можемо називати конкретні цифри. Запит, озвучений премʼєр-міністром Денисом Шмигалем – €2,5 млрд. Будемо працювати з тим, щоб врахувати це побажання, – сказав віцепрезидент ЄК.

Також Домбровскіс зазначив, що €3 млрд з цьогорічної програми на €9 млрд перейдуть на наступний рік.

– Коли ми готували макрофінансову програму на €18 млрд ми мали на увазі три мільярди, які залишилися з цього року. Тобто програма 2023-го збільшилася на відповідну суму. Від початку ми обговорювали менші обсяги, – сказав він.

Програму ще мають затвердити Європейський парламент та країни-члени.

Очікується, що Європарламент розгляне це питання наступного тижня, а країни члени – у першій половині грудня.