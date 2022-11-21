Євро здешевшало в банках та обмінниках: курс валют в Україні
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На початку тижня офіційний курс євро в Україні зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 21 листопада становить 37,89 грн за €1.
Напередодні вихідних курс був на рівні 37,76 грн за €1. В банках євро і долар здешевшали. В обмінниках євро впало в ціні, а долар мінімально підскочив.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,6
|40,6
|Долар
|39,5
|40
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41
|Долар
|40,05
|40,60
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,75
|38,75
|Долар
|36,65
|37,44
В обмінниках євро купують за 40,50 грн проти 40,55 грн 20 листопада, а продають за 40,75 грн (20 листопада було 40,79 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 40,15 грн, як і днем раніше. Продають валюту за 40,27 грн (20 листопада було 40,25 грн).