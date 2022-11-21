Листопад, 21 в 10:38

На початку тижня офіційний курс євро в Україні зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 21 листопада становить 37,89 грн за €1.

Напередодні вихідних курс був на рівні 37,76 грн за €1. В банках євро і долар здешевшали. В обмінниках євро впало в ціні, а долар мінімально підскочив.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,6 40,6 Долар 39,5 40

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40,10 41 Долар 40,05 40,60

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37,75 38,75 Долар 36,65 37,44

В обмінниках євро купують за 40,50 грн проти 40,55 грн 20 листопада, а продають за 40,75 грн (20 листопада було 40,79 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,15 грн, як і днем раніше. Продають валюту за 40,27 грн (20 листопада було 40,25 грн).