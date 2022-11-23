Листопад, 23 в 14:15

Міністр інфраструктури Молдови Андрій Спіну пояснив Газпрому, що обсяги газу, які росіяни назвали “осілими в Україні”, є молдавськими, тож немає ніяких підстав для зменшення обсягів транспортування через українську ГТС.

– Позиція Молдови одностайна з Україною та Європою: немає підстав для зменшення обсягів транспортування газу через українську ГТС, адже весь обсяг транспортується за заявками замовників, – йдеться у повідомленні Оператора ГТС України.

Міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину підкреслив, що створення власного запасу газу на зиму – це засіб боротьби за енергетичну незалежність Молдови.

– Дякуємо партнерам за пояснення і працюємо далі, що зробити зиму безпечнішою для України та Молдови, – зазначили в ГТС.

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Нагадаємо, 22 листопада Газпром пригрозив обмежити транзит газу до Європи через Україну. Російський монополіст стверджує, що газ для Молдови нібито “осідає” в Україні.

Зазначимо, що Росія і так втрачає об’єми експорту газу до країн далекого зарубіжжя. За останні 10 місяців показники впали на 42,6% – до 91,2 млрд куб. м, з тенденцією до подальшого зниження.