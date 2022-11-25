Листопад, 25 в 17:41

Ріст цін на пальне у листопаді частково пов’язаний із масовою закупівлею генераторів, які використовують бензин чи дизель.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.

За його словами, в цінах на пальне проявив себе “фактор генератора”, через що попит зріс, хоча у листопаді, як правило, він починає падати.

Зараз дивляться

– Не всі мережі (з продажу пального, – Ред.) були до цього готові, оскільки ніхто не тримає додаткових запасів. Але бачимо, що зараз не можна сказати, що є прям вулканічне зростання, тобто що воно дуже різке і дуже критичне. Однозначно, цей фактор починає впливати, ринок його відчуває, і головним чином відчуває, бо є попит на бензин, – каже він.

На думку Куюна, якщо щомісячно попит зростатиме через збільшення у користувачів по 100 тис. генераторів, то ринок зможе з цим впоратись і стабілізувати ціни.

– Головне, щоб не було інших чинників, скажімо, як зараз, наприклад немає світло, що викликає деякі затримки, – пояснив експерт.

Директор консалтингової групи А95 каже, що ріст цін на пальне наразі стосується лише окремих мереж, де можна спостерігати збільшення на десятки копійок.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Сергій Куюн прогнозував, що російські атаки по об’єктах критичної інфраструктури України та перебої зі світлом не мають вплинути на ринок пального у листопаді. Крім того, масова закупівля генераторів, використання яких передбачає ті чи інші види пального, теж не вплине на ситуацію з цінами.