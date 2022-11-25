Листопад, 25 в 19:43

Підприємцям, які не змогли подати звітність або якісь податкові документи в період, коли в державі не було світла, не варто переживати про штрафи або інші санкції.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він наголосив, що наслідків щодо податкової звітності на період дії воєнного стану у зв’язку з відключенням світла не буде.

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– Хочу запевнити і хочу звернутися до всіх підприємців: жодних проблем і жодних наслідків за невиконання тих або інших податкових обов’язків, у зв’язку з тим, що електроенергії не було у вас, не буде, – сказав він.

За його словами, не варто хвилюватись за те, що будуть нараховані якісь штрафи за період знеструмлення.

– Не хвилюйтесь за те, що ви несвоєчасно подали, чи то податкову накладну зареєстрували, чи ви працювали без реєстратора розрахункових операцій, продавали товар нашим споживачам. Працюйте, все буде добре. Жодних негативних наслідків, які навіть і передбачені законодавством, не буде. Оскільки ми всі розуміємо, що основне завдання сьогодні нашої держави, основне завдання нашого суспільства — це вистояти, – наголосив Гетманцев.

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