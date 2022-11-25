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Факти / Україна / Економіка

Україна імпортуватиме електроенергію з ЄС – голова Укренерго

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Україна імпортуватиме електроенергію з ЄС – голова Укренерго
Фото: Pixabay

НЕК Укренерго працює над тим, щоб імпортувати електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, для забезпечення імпорту електроенергії потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляють фахівці.

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– Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. Укренерго забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні, – сказав Кудрицький.

Він зауважив, що на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.

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