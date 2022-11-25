Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Євро здорожчало. Який 25 листопада курс валют в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Євро здорожчало. Який 25 листопада курс валют в Україні
Фото: Depositphotos

25 листопада офіційний курс євро становить 38,07 грн, що на 33 копійки більше, ніж вчора. Курс долара залишається без змін – 36,57 грн.

Середній курс євро в банках України становить – 40,50-41,35 грн, долар коштує 40,00-40,50 грн.

Який курс валют в банках України 25.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 40,1 грн 41,1 грн
Долар 39,5 грн 40,00 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 грн 41,15 грн
Долар 40,05 грн 40,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,65 грн 38,65 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,7 грн 41,1 грн
Долар 40,1 грн 40,5 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,15 грн 41,35 грн
Долар 39,90 грн 40,50 грн
Читайте
Відділення банків, які працюють під час відключень світла – карта і список

В обмінниках долар купують за 40,01 грн, а продають по 40,17 грн. Євро на чорному ринку коштує 40,85-41,10 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка