Євро здорожчало. Який 25 листопада курс валют в Україні
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25 листопада офіційний курс євро становить 38,07 грн, що на 33 копійки більше, ніж вчора. Курс долара залишається без змін – 36,57 грн.
Середній курс євро в банках України становить – 40,50-41,35 грн, долар коштує 40,00-40,50 грн.
Який курс валют в банках України 25.11.2022:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,1 грн
|41,1 грн
|Долар
|39,5 грн
|40,00 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20 грн
|41,15 грн
|Долар
|40,05 грн
|40,55 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,65 грн
|38,65 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7 грн
|41,1 грн
|Долар
|40,1 грн
|40,5 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,15 грн
|41,35 грн
|Долар
|39,90 грн
|40,50 грн
В обмінниках долар купують за 40,01 грн, а продають по 40,17 грн. Євро на чорному ринку коштує 40,85-41,10 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк