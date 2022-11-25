Листопад, 25 в 12:38

25 листопада офіційний курс євро становить 38,07 грн, що на 33 копійки більше, ніж вчора. Курс долара залишається без змін – 36,57 грн.

Середній курс євро в банках України становить – 40,50-41,35 грн, долар коштує 40,00-40,50 грн.

Який курс валют в банках України 25.11.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 40,1 грн 41,1 грн Долар 39,5 грн 40,00 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 грн 41,15 грн Долар 40,05 грн 40,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,65 грн 38,65 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,7 грн 41,1 грн Долар 40,1 грн 40,5 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,15 грн 41,35 грн Долар 39,90 грн 40,50 грн

В обмінниках долар купують за 40,01 грн, а продають по 40,17 грн. Євро на чорному ринку коштує 40,85-41,10 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк