Листопад, 28 в 13:35

Одна з найбільш привабливих функцій, якою користується безліч магазинів та банків – це повернення клієнтам кількох відсотків від суми витрачених коштів.

Таке повернення називають кешбек. Факти ICTV дізнавалися, що таке кешбек та як він працює.

Що таке кешбек

З англійської cashback дослівно перекладається як повернення грошей.

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Простими словами, це функція, яка дозволяє повернути частину витрачених коштів за товари та послуги. Найчастіше банки використовують кешбек для залучення нових клієнтів. Послуга доступна при розрахунках дебетовими та кредитними картками.

– Все досить просто: є ми і є магазини, магазинам потрібні клієнти, а нам – гроші, отримані відсотки цих грошей ми поділяємо з вами, це і є кешбек! – пояснює інтернет-банк Monobank.

Для того, щоб отримувати кешбек за покупки, достатньо оформити банківську картку і активувати програму лояльності в мобільному додатку.

Деякі банки дозволяють пройти віддалену ідентифікацію та отримати віртуальну картку, зовсім відмовившись від походів у відділення.

Насправді, хороша кешбек-програма від банку приваблює клієнтів та стимулює клієнтів розраховуватися карткою, а не готівкою. Банки своєю чергою отримують прибуток у вигляді комісії.

Варто розуміти, що програми кешбеку діють не на всіх картках, і не всі банки таке практикують. Тому звертайте увагу на те, чи надають фінустанови таку опцію взагалі та для яких карток (дебетових чи кредитних).

Іноді банки нараховують бонуси за розрахунки тільки власними коштами або, навпаки, тільки кредитними. Умови різних програм теж відрізняються.

Також існують спеціальні сервіси, які надають знижки.

Кешбек-сервіс – це онлайн-майданчик, який є партнером певного інтернет-магазину. Його місія в тому, щоб залучати в магазин покупців. Останній платить партнеру за це комісію, частиною якої той ділиться з покупцем. В результаті добре всім: магазин заробляє на продажі товару, отримує лояльних покупців, економить на рекламі;

кешбек-сервіс отримує від магазину плату, частину якої віддає покупцеві, а частину залишає собі у вигляді прибутку;

покупець повертає частину витраченої суми живими грошима та економить на покупках.