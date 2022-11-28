Програми кешбеку: що це, як користуватися та чи потрібно платити податок
Одна з найбільш привабливих функцій, якою користується безліч магазинів та банків – це повернення клієнтам кількох відсотків від суми витрачених коштів.
Таке повернення називають кешбек. Факти ICTV дізнавалися, що таке кешбек та як він працює.
Що таке кешбек
З англійської cashback дослівно перекладається як повернення грошей.
Простими словами, це функція, яка дозволяє повернути частину витрачених коштів за товари та послуги. Найчастіше банки використовують кешбек для залучення нових клієнтів. Послуга доступна при розрахунках дебетовими та кредитними картками.
– Все досить просто: є ми і є магазини, магазинам потрібні клієнти, а нам – гроші, отримані відсотки цих грошей ми поділяємо з вами, це і є кешбек! – пояснює інтернет-банк Monobank.
Для того, щоб отримувати кешбек за покупки, достатньо оформити банківську картку і активувати програму лояльності в мобільному додатку.
Деякі банки дозволяють пройти віддалену ідентифікацію та отримати віртуальну картку, зовсім відмовившись від походів у відділення.
Насправді, хороша кешбек-програма від банку приваблює клієнтів та стимулює клієнтів розраховуватися карткою, а не готівкою. Банки своєю чергою отримують прибуток у вигляді комісії.
Варто розуміти, що програми кешбеку діють не на всіх картках, і не всі банки таке практикують. Тому звертайте увагу на те, чи надають фінустанови таку опцію взагалі та для яких карток (дебетових чи кредитних).
Іноді банки нараховують бонуси за розрахунки тільки власними коштами або, навпаки, тільки кредитними. Умови різних програм теж відрізняються.
Також існують спеціальні сервіси, які надають знижки.
Кешбек-сервіс – це онлайн-майданчик, який є партнером певного інтернет-магазину. Його місія в тому, щоб залучати в магазин покупців. Останній платить партнеру за це комісію, частиною якої той ділиться з покупцем. В результаті добре всім:
- магазин заробляє на продажі товару, отримує лояльних покупців, економить на рекламі;
- кешбек-сервіс отримує від магазину плату, частину якої віддає покупцеві, а частину залишає собі у вигляді прибутку;
- покупець повертає частину витраченої суми живими грошима та економить на покупках.
В Україні діють близько десятка кешбек-сервісів.
Розмір кешбеку в магазинах може бути різним, але, як правило, встановлюється у певному відсотку від витраченої суми. Кешбек можна отримати на банківську карту, мобільний телефон або електронний гаманець, та витратити на свій розсуд, без прив’язки до магазину, який його надав.
Правила кешбеку затверджуються і розповсюджуються продавцями.
Як працює кешбек
Наприклад, банки обіцяють своїм клієнтам кілька варіантів кешбеку:
- близько 0,35-1% на всі безготівкові покупки;
- на постійній основі 1-5% кешбеку у певних категоріях — онлайн-покупки, салони краси, ресторани чи АЗС тощо;
- близько 0,5-1% — на всі безготівкові покупки, до 20% — на підвищені категорії;
- до 20% на певні категорії покупок, які обирає клієнт або сам банк щомісяця;
- до 20% при оплаті карткою товарів та послуг у магазинах-партнерах.
Відповідно, після відкриття картки з кешбеком вам повертається відсоток від витраченої суми. Повернення грошей буде зараховано лише після того, як ви підтвердили покупку.
У випадку, якщо покупка вам не підійшла та ви оформили повернення товару – кешбек не зарахують на рахунок.
Отож, як це працює:
- Ви відкриваєте картку з функцією кешбек у певному банку.
- За умовами вашої картки, кешбек надається на покупки категорії Краса та медицина (15%) та Книги (10%).
- Ви заходите в книжковий магазин та купуєте товарів на 500 грн, при цьому розраховуєтесь карткою банку.
- Після покупки вам на карту повертається 50 грн.
Проте кожен банк має свої ліміти на кешбек. Наприклад, максимальна сума кешбеку за одну операцію — 50 грн, максимальна сума кешбеку на місяць — 500 грн тощо. Усі ці умови необхідно ретельно перевіряти під час відкриття рахунку.
Чи оподатковується кешбек
Згідно з пп. 14.1.54 ст. 14 Податкового Кодексу України, дохід – це будь-який дохід, отриманий особою від будь-яких видів її діяльності на території України.
Таким чином, повернення частини витрачених коштів за здійснення покупки є доходом, тому підлягає оподаткуванню на загальних підставах.
Відповідно, грошова сума у вигляді кешбеку, що нараховується (надається, виплачується) фізичним особам за придбані у магазинах товари чи послуги, включається податковим агентом до доходу платника податку – і оподатковується ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%).
Оскільки податковим агентом вважається суб’єкт господарювання, який здійснює виплату фізичним особам вказаної суми кешбеку, то в цьому випадку ним виступатиме банк.
Що не підпадає під кешбек
- Зняття готівки.
- Грошові перекази з картки на картку чи за реквізитами.
- Сплата податків та штрафів.
- Оплата транспорту та паркування.
- Оплата комунальних послуг.
- Поповнення мобільного телефону та інтернету.
- Фінансові операції (покупка валюти, цінних паперів, фінансових продуктів, сплата кредитів тощо).