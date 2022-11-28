Євро здешевшало на 11 копійок: курс валют в Україні 28 листопада
Фото: Depositphotos
Нацбанк України встановив на понеділок, 28 листопада, офіційний курс європейської валюти до гривні на рівні 37,96 грн/€.
Це на 11 копійок менше, ніж у п’ятницю, 25 листопада.
Курс долара незмінний з 22 липня, коли фінрегулятор зафіксував його на позначці 36,56 грн.
Зараз дивляться
Вартість валюти в обмінниках банків відрізняється від офіційного курсу НБУ.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40 грн
|41 грн
|Долар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,1 грн
|41 грн
|Долар
|39,85 грн
|40,5 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,65 грн
|38,65 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7 грн
|41,3 грн
|Долар
|39,9 грн
|40,4 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,2 грн
|41,4 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,55 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк