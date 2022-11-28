Листопад, 28 в 12:23

Нацбанк України встановив на понеділок, 28 листопада, офіційний курс європейської валюти до гривні на рівні 37,96 грн/€.

Це на 11 копійок менше, ніж у п’ятницю, 25 листопада.

Курс долара незмінний з 22 липня, коли фінрегулятор зафіксував його на позначці 36,56 грн.

Зараз дивляться

Вартість валюти в обмінниках банків відрізняється від офіційного курсу НБУ.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40 грн 41 грн Долар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,1 грн 41 грн Долар 39,85 грн 40,5 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,65 грн 38,65 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,7 грн 41,3 грн Долар 39,9 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,2 грн 41,4 грн Долар 39,95 грн 40,55 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк