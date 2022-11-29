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Факти / Україна / Економіка

Євро здорожчало, долар – без змін: курс валют в Україні 29 листопада

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Євро здорожчало, долар – без змін: курс валют в Україні 29 листопада
Фото: НБУ

29 листопада офіційний курс гривні склав 36,57 грн, євро – 38,30 грн. Таким чином, європейська валюта зросла у ціні на 34 копійки, а долар залишився без змін.

У банках середній курс долара становить 39,90-40,39 грн, євро – 40,50-41,30 грн.

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 40 грн 41 грн
Долар 39,5 грн 40 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 грн 41,15 грн
Долар 39,95 грн 40,5 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,2 грн 39,3 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,7 грн 41,3 грн
Долар 39,9 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,0 грн 41,25 грн
Долар 39,8 грн 40,4 грн
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В обмінниках долар можна купити за 40,15 грн, а продати по 40,25 грн. Євро трошки дорожче, в середньому – 41,05-41,25 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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