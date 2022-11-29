Євро здорожчало, долар – без змін: курс валют в Україні 29 листопада
Фото: НБУ
29 листопада офіційний курс гривні склав 36,57 грн, євро – 38,30 грн. Таким чином, європейська валюта зросла у ціні на 34 копійки, а долар залишився без змін.
У банках середній курс долара становить 39,90-40,39 грн, євро – 40,50-41,30 грн.
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40 грн
|41 грн
|Долар
|39,5 грн
|40 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25 грн
|41,15 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,5 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,2 грн
|39,3 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,7 грн
|41,3 грн
|Долар
|39,9 грн
|40,4 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,0 грн
|41,25 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,4 грн
В обмінниках долар можна купити за 40,15 грн, а продати по 40,25 грн. Євро трошки дорожче, в середньому – 41,05-41,25 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк