Листопад, 29 в 13:45

29 листопада офіційний курс гривні склав 36,57 грн, євро – 38,30 грн. Таким чином, європейська валюта зросла у ціні на 34 копійки, а долар залишився без змін.

У банках середній курс долара становить 39,90-40,39 грн, євро – 40,50-41,30 грн.

Курс валют у Приватбанку:

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Валюта купівля продаж Євро 40 грн 41 грн Долар 39,5 грн 40 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,25 грн 41,15 грн Долар 39,95 грн 40,5 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,2 грн 39,3 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,7 грн 41,3 грн Долар 39,9 грн 40,4 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,0 грн 41,25 грн Долар 39,8 грн 40,4 грн

В обмінниках долар можна купити за 40,15 грн, а продати по 40,25 грн. Євро трошки дорожче, в середньому – 41,05-41,25 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк