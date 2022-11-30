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Факти / Україна / Економіка

Дефіцит електроенергії сягає 27%, у разі перевищення будуть аварійні відключення – Укренерго

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Електроенергія
Фото: Dreamstime

Виробники електроенергії станом на 11:00 забезпечують 73% споживання, тобто дефіцит потужності генерації становить 27%, повідомляє компанія Укренерго.

– Поступово зростає потужність генерації, що дасть змогу дещо зменшити дефіцит в енергосистемі, – пояснюють енергетики.

В Укренерго кажуть, що обленерго отримали ліміти споживання, і у разі їх перевищення застосовуються аварійні відключенння світла, щоб уникнути перевантаження мереж та забезпечити баланс в енергосистемі.

Зараз дивляться

Кілька днів тому голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України може повернутись до графіків планових відключень світла вже на цих вихідних.

30 листопада у Києві та області тривають екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

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