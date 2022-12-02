Офіційний євро знову здорожчав: курс валют на 2 грудня
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Сьогодні, 2 грудня, офіційний курс євро Національний банк України встановив на рівні 38,20 грн.
Напередодні вартість євро становила 37,91 грн. За добу європейська валюта здорожчала на 29 коп.
Офіційний курс долара досі залишається без змін – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 02.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,4 грн
|41,4 грн
|Долар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,35 грн
|41,30 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,55 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,45 грн
|39,55 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,9 грн
|41,50 грн
|Долар
|40,0 грн
|40,40 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,50 грн
|41,75 грн
|Долар
|39,7 грн
|40,3 грн
Раніше Нацбанк на випадок тривалої відсутності електропостачання визначив перелік із 760 чергових відділень системно важливих банків, які надаватимуть послуги клієнтам.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк