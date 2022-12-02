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Факти / Україна / Економіка

Офіційний євро знову здорожчав: курс валют на 2 грудня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Долари в руках пенсіонерки
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 2 грудня, офіційний курс євро Національний банк України встановив на рівні 38,20 грн.

Напередодні вартість євро становила 37,91 грн. За добу європейська валюта здорожчала на 29 коп.

Офіційний курс долара досі залишається без змін – 36,56 грн.

Зараз дивляться

НБУ

Який курс валют в банках України 02.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,4 грн 41,4 грн
Долар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,35 грн 41,30 грн
Долар 40,00 грн 40,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,45 грн 39,55 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,9 грн 41,50 грн
Долар 40,0 грн 40,40 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,50 грн 41,75 грн
Долар 39,7 грн 40,3 грн

Раніше Нацбанк на випадок тривалої відсутності електропостачання визначив перелік із 760 чергових відділень системно важливих банків, які надаватимуть послуги клієнтам.

Читайте
Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют на 1 грудня 2022 року

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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