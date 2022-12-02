Як можна поповнити мобільний рахунок Play?
Польський оператор пропонує кілька способів поповнення рахунку:
- на сайті;
- особисто у відділеннях Play;
- через банкомат;
- за допомогою скретч-карток, які можна купити в магазинах у Польщі: є кілька варіантів на 5, 10, 30, 50 PLN;
- через платіжні термінали в польських магазинах;
- за допомогою мобільного додатку Play24 (для iOS та Android).
Як поповнити рахунок Play на сайті?
Для цього необхідно:
- Перейти за посиланням.
- Вказати свій номер телефону.
- Обрати, на скільки хочете поповнити рахунок: 10, 25, 50 чи 100 PLN.
- Натиснути Далі.
Стежте за підказками, що зʼявляться на екрані.
Поповнення за допомогою скретч-картки
Вам необхідно придбати скретч-картку у будь-якому магазині чи гіпермаркеті у Польщі.
Кожна така картка має 14-значний код, щоб поповнити рахунок:
- зішкребіть смужку фарби, яка приховує код.
- введіть на клавіатурі *100* + 14-значний код, розташований під скретч-карткою + #. Наприклад, *100* 75436491058123#
Рахунок буде поповнено протягом кількох хвилин. Ви отримаєте відповідне SMS.
Поповнення через платіжний термінал
Платіжні термінали розташовані в багатьох точках у Польщі, наприклад, в кіосках Kolporter, Relay, Inmedia або на заправних станціях.
Щоб поповнити рахунок, вкажіть продавцю номер телефону, який хочете поповнити, та суму. Консультант введе дані в систему. Після перевірки ви маєте сплатити поповнення, а продавець схвалить процедуру.
Протягом кількох хвилин вказаний номер буде поповнено. Ви отримаєте SMS-підтвердження.
Поповнення через мобільний додаток Play24
Спершу завантажте програму на смартфон. Далі увійдіть в додаток та натисніть кнопку Поповнити у розділі Ваш обліковий запис. Або ви можете натиснути кнопку Підвищення внизу екрана.
Далі введіть бажану суму поповнення та натисніть Далі. Введіть адресу електронної пошти, на яку прийде повідомлення про підтвердження транзакції.
Тепер виберіть спосіб оплати:
- blik – введіть код та підтвердіть в додатку банку;
- karta – після перенаправлення на сторінку Blue Media введіть дані карти;
- przelew onlin – виберіть свій банк, увійдіть та зробіть переказ;
- Google Pay – для користувачів Android;
- Apple Pay – для користувачів iOS.
Натисніть Перейти до оплати та підтвердіть процедуру.