Спершу завантажте програму на смартфон. Далі увійдіть в додаток та натисніть кнопку Поповнити у розділі Ваш обліковий запис. Або ви можете натиснути кнопку Підвищення внизу екрана.

Далі введіть бажану суму поповнення та натисніть Далі. Введіть адресу електронної пошти, на яку прийде повідомлення про підтвердження транзакції.

Тепер виберіть спосіб оплати:

blik – введіть код та підтвердіть в додатку банку;

– введіть код та підтвердіть в додатку банку; karta – після перенаправлення на сторінку Blue Media введіть дані карти;

– після перенаправлення на сторінку Blue Media введіть дані карти; przelew onlin – виберіть свій банк, увійдіть та зробіть переказ;

– виберіть свій банк, увійдіть та зробіть переказ; Google Pay – для користувачів Android;

– для користувачів Android; Apple Pay – для користувачів iOS.

Натисніть Перейти до оплати та підтвердіть процедуру.