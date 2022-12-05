Грудень, 05 в 12:33

Офіційний курс європейської валюти у понеділок, 5 грудня, Національний банк України встановив на рівні 38,54 грн/€.

Це на 34 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Курс американського долара незмінний з липня цього року – 36,56 грн/$.

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Курс валют в банках України 05.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,5 грн 41,5 грн Долар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,4 грн 41,55 грн Долар 39,9 грн 40,5 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,55 грн 39,69 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,3 грн 42,1 грн Долар 40,0 грн 40,40 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,9 грн 42 грн Долар 39,8 грн 40,4 грн

На готівковому ринку долар купують по 39,8 грн, а продають по 40,3 грн. Курс євро: купівля – 41 грн, продаж – 41,95 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк