Євро здорожчало на 34 копійки: курс валют в Україні на 5 грудня
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Офіційний курс європейської валюти у понеділок, 5 грудня, Національний банк України встановив на рівні 38,54 грн/€.
Це на 34 копійки більше, ніж у попередній банківський день.
Курс американського долара незмінний з липня цього року – 36,56 грн/$.
Зараз дивляться
Курс валют в банках України 05.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,5 грн
|41,5 грн
|Долар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,4 грн
|41,55 грн
|Долар
|39,9 грн
|40,5 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,55 грн
|39,69 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,3 грн
|42,1 грн
|Долар
|40,0 грн
|40,40 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,9 грн
|42 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,4 грн
На готівковому ринку долар купують по 39,8 грн, а продають по 40,3 грн. Курс євро: купівля – 41 грн, продаж – 41,95 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк