Банківська картка в Польщі: як обрати банк і оформити
У Польщі зараз функціонують безліч банків, які створили полегшені умови для оформлення банківських карток українцям.
Для того, аби створити власну картку у більшості місцевих банків, потрібно принести мінімальний пакет документів. Як обрати банк та оформити банківську картку в Польщі – читайте у матеріалі.
Банківська картка в Польщі: Bank Credit Agricole
Один із найпопулярніших банків дозволяє українцям безкоштовно відкривати рахунки та отримувати картки. Також структура скасувала плату за перекази в нашу країну і з України.
Для відкриття рахунку у Bank Credit Agricole вам знадобляться такі документи:
- особистий паспорт;
- карта перебування;
- дозвіл на перебування в Польщі.
Банківська картка від Grupa SGB
Аби відкрити тут рахунок, вам теж не доведеться платити тут за цю послугу. Як і оплачувати перекази.
У Grupa SGB потрібно принести такі документи:
- посвідчення особи іноземця;
- офіційний дозвіл на перебування в Польщі;
- учнівський квиток (якщо клієнт неповнолітній).
Банківська картка в Польщі: Alior Bank
Для українців цей банк теж скасував платні перекази. Для того, аби відкрити в ньому рахунок, потрібно мати:
- український паспорт;
- карту перебування;
- тимчасове посвідчення особи іноземця.
Банківська картка в Польщі: банк BOŚ
Ця картка платна. Однак установа скасовує щомісячні оплати, пов’язані з веденням рахунку та використанням картки. Та для цього потрібно дотримуватися таких умов:
- платити 6 PLN на місяць (за ведення картки);
- 7 злотих (за користування карткою);
- якщо знімаєш в банкоматі суму, меншу за 100 злотих, треба платити 2,5 злотого за кожне зняття грошей;
- банк скасував плату за перекази в Україну.
Для того, аби відкрити тут картку, потрібні такі документи:
- два посвідчення особи або документ, що засвідчує особу;
- ще один документ, що підтверджує ідентифікаційні дані клієнта (наприклад, свідоцтво про шлюб, водійські права, учнівський квиток, студентський квиток, службове або професійне посвідчення).
Банківська картка від mBank
У фінустанові повертають плату за перекази в Україну. Однак, якщо ви – нерезидент, поки що відкрити картку не зможете.
Проте згодом mBank планує безкоштовно оформлювати рахунки з обмеженим терміном дії для українців.
Для цього потрібно буде надати іноземний паспорт (український) та тимчасову адресу проживання в Польщі. Також до документів знадобиться додати номер PESEL і карту постійного проживання.
Як відкрити банківську картку Citi Handlowy
Як і в більшості вищезазначених банків, ця установа скасувала плату за перекази в Україну та з України.
Вони не знімають плату за ведення рахунку та плату за зняття готівки в банкомтах інших банків (перші кілька зняттів протягом місяця, далі – до 10 злотих за кожне зняття).
Для того, аби отримати картку Citi Handlowy, слід мати з собою паспорт громадянина України. Якщо є ще якісь документи при собі, працівники установи розглядатимуть заявку в індивідуальному порядку.