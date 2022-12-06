Грудень, 06 в 13:19

У Польщі зараз функціонують безліч банків, які створили полегшені умови для оформлення банківських карток українцям.

Для того, аби створити власну картку у більшості місцевих банків, потрібно принести мінімальний пакет документів. Як обрати банк та оформити банківську картку в Польщі – читайте у матеріалі.

Банківська картка в Польщі: Bank Credit Agricole

Один із найпопулярніших банків дозволяє українцям безкоштовно відкривати рахунки та отримувати картки. Також структура скасувала плату за перекази в нашу країну і з України.

Зараз дивляться

Для відкриття рахунку у Bank Credit Agricole вам знадобляться такі документи:

особистий паспорт;

карта перебування;

дозвіл на перебування в Польщі.

Банківська картка від Grupa SGB

Аби відкрити тут рахунок, вам теж не доведеться платити тут за цю послугу. Як і оплачувати перекази.

У Grupa SGB потрібно принести такі документи:

посвідчення особи іноземця;

офіційний дозвіл на перебування в Польщі;

учнівський квиток (якщо клієнт неповнолітній).

Банківська картка в Польщі: Alior Bank

Для українців цей банк теж скасував платні перекази. Для того, аби відкрити в ньому рахунок, потрібно мати:

український паспорт;

карту перебування;

тимчасове посвідчення особи іноземця.

Банківська картка в Польщі: банк BOŚ

Ця картка платна. Однак установа скасовує щомісячні оплати, пов’язані з веденням рахунку та використанням картки. Та для цього потрібно дотримуватися таких умов:

платити 6 PLN на місяць (за ведення картки);

7 злотих (за користування карткою);

якщо знімаєш в банкоматі суму, меншу за 100 злотих, треба платити 2,5 злотого за кожне зняття грошей;

банк скасував плату за перекази в Україну.

Для того, аби відкрити тут картку, потрібні такі документи:

два посвідчення особи або документ, що засвідчує особу;

ще один документ, що підтверджує ідентифікаційні дані клієнта (наприклад, свідоцтво про шлюб, водійські права, учнівський квиток, студентський квиток, службове або професійне посвідчення).

Банківська картка від mBank

У фінустанові повертають плату за перекази в Україну. Однак, якщо ви – нерезидент, поки що відкрити картку не зможете.

Проте згодом mBank планує безкоштовно оформлювати рахунки з обмеженим терміном дії для українців.

Для цього потрібно буде надати іноземний паспорт (український) та тимчасову адресу проживання в Польщі. Також до документів знадобиться додати номер PESEL і карту постійного проживання.

Як відкрити банківську картку Citi Handlowy

Як і в більшості вищезазначених банків, ця установа скасувала плату за перекази в Україну та з України.

Вони не знімають плату за ведення рахунку та плату за зняття готівки в банкомтах інших банків (перші кілька зняттів протягом місяця, далі – до 10 злотих за кожне зняття).

Для того, аби отримати картку Citi Handlowy, слід мати з собою паспорт громадянина України. Якщо є ще якісь документи при собі, працівники установи розглядатимуть заявку в індивідуальному порядку.