Грудень, 06 в 13:58

Сьогодні важко уявити своє життя без інтернету та мобільного зв’язку. Кожна країна має своїх мобільних операторів, які надають ці послуги користувачам.

У Польщі, де зараз перебуває велика кількість українців, одним із найбільших мобільних операторів є Play.

Як підключити безлімітний інтернет на Play та скільки це коштуватиме, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безлімітні тарифи на Play

Мобільний оператор Play пропонує користувачам кілька тарифів із безлімітним інтернетом:

Solo XL – безлімітний інтернет ( 40 ГБ на повній швидкості), а також безліміт на розмови, SMS та MMS в Польщі. Коштує він 35 зл/місяць ;

– безлімітний інтернет ( на повній швидкості), а також безліміт на Solo XL Next – циклічний пакет з безлімітним інтернетом (50 ГБ на повній швидкості) та безліміт на розмови, SMS та MMS в Польщі. Тариф вартує 40 зл/місяць.

Ці послуги можна підключити лише для тарифних планів Play na Kartę, FormułaPlay na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta i Play na Kartę Lubię to!

Дізнатися, який тариф підключений вас, можна у мобільному додатку Play24 чи набравши код *111*49*1#.

Користувачі тарифного плану PlayInternet na Karte можуть підключити:

Місяць безліміту – 50 зл/місяць. Підключити можна в додатку *111*1194*1#. Підключити можна в додатку Play24 або за номером

Тиждень безліміту – 20 зл/тиждень. Активувати можна в додатку *111*1192*1# . Активувати можна в додатку Play24 або за номером

День безліміту – 5 зл/24 год. Підключити можна в додатку *111*1191*1#. Підключити можна в додатку Play24 або за номером

Усі користувачі можуть підключити послугу Solo XXL. Це циклічни пакет, який коштує 40 зл/ місяць. До його послуг входить:

інтернет безлімітний ( 20 ГБ на максимальній швидкості);

безлімітні розмови, SMS та MMS у Польщі.

Дізнатися детальніше про кожен тариф та переглянути інші послуги, які пропонує польський оператор, можна на офіційному сайті Play.

Як підключити безлімітний інтернет на Play

Зробити це можна двома способами:

у мобільному додатку Play24;

за спеціальним номером активації (для кожної послуги він різний).

У першому випадку вам необхідно встановити на свій смартфон мобільний додаток та знайти там послугу безлімітного інтернету, яку хочете підключити.

Дотримуючись підказок на екрані, активуйте безліміт.

Щоб підʼєднати безліміт за номером активації: