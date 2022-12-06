Євро здорожчало на 20 копійок. Який курс валют в Україні 6 грудня
Фото: Pixabay
Нацбанк встановив курс європейської валюти у понеділок, 6 грудня, на рівні 38,74 грн/€. Це на 20 копійок більше, ніж учора.
Курс американського долара незмінний з липня цього року – 36,56 грн/$.
Курс валют в банках України 06.12.2022:
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,5 грн
|41,5 грн
|Долар
|39,4 грн
|39,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,9 грн
|41,9 грн
|Долар
|40 грн
|40,5 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,4 грн
|39,55 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,4 грн
|42 грн
|Долар
|39,9 грн
|40,30 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,8 грн
|42 грн
|Долар
|39,75 грн
|40,35 грн
В обмінниках долар коштує 40,00 грн, продати американську валюту можна по 40,12 грн. Середня купівля євро – 41,55 грн, продаж – 41,80 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк