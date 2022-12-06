Грудень, 06 в 13:35

Нацбанк встановив курс європейської валюти у понеділок, 6 грудня, на рівні 38,74 грн/€. Це на 20 копійок більше, ніж учора.

Курс американського долара незмінний з липня цього року – 36,56 грн/$.

Курс валют в банках України 06.12.2022:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,5 грн 41,5 грн Долар 39,4 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,9 грн 41,9 грн Долар 40 грн 40,5 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,4 грн 39,55 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,4 грн 42 грн Долар 39,9 грн 40,30 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,8 грн 42 грн Долар 39,75 грн 40,35 грн

В обмінниках долар коштує 40,00 грн, продати американську валюту можна по 40,12 грн. Середня купівля євро – 41,55 грн, продаж – 41,80 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк