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Факти / Україна / Економіка

Долар та євро здешевшали в обмінниках: курс валют в Україні на 7 грудня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Долар та євро здешевшали в обмінниках: курс валют в Україні на 7 грудня

Сьогодні, 7 грудня, Національний банк України понизив курс євро щодо гривні. Офіційний курс встановлено на рівні 38,48 грн, а днем раніше – 38,73 грн.

Європейська валюта за добу здешевшала на 25 коп.

Щодо офіційного курсу долара, то він з липня залишається без змін – 36,56 грн. Проте у банківських обмінниках вартість долара значно вища.

Зараз дивляться

6 грудня до закриття міжбанку курс долара не змінив своїх позицій. Курс євро зріс на 4 коп. у купівлі та продажу.

НБУ

Який курс валют в банках України 07.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 грн 41,40 грн
Долар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 грн 41,65 грн
Долар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,35 грн 39,44 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,40 грн 41,90 грн
Долар 39,80 грн 40,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,65 грн 41,80 грн
Долар 39,65 грн 40,25 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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