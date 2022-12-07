Долар та євро здешевшали в обмінниках: курс валют в Україні на 7 грудня
Сьогодні, 7 грудня, Національний банк України понизив курс євро щодо гривні. Офіційний курс встановлено на рівні 38,48 грн, а днем раніше – 38,73 грн.
Європейська валюта за добу здешевшала на 25 коп.
Щодо офіційного курсу долара, то він з липня залишається без змін – 36,56 грн. Проте у банківських обмінниках вартість долара значно вища.
6 грудня до закриття міжбанку курс долара не змінив своїх позицій. Курс євро зріс на 4 коп. у купівлі та продажу.
Який курс валют в банках України 07.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40 грн
|41,40 грн
|Долар
|39,30 грн
|39,80 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70 грн
|41,65 грн
|Долар
|39,85 грн
|40,45 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,35 грн
|39,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|41,90 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,20 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,65 грн
|41,80 грн
|Долар
|39,65 грн
|40,25 грн
Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк