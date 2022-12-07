Грудень, 07 в 11:07

Сьогодні, 7 грудня, Національний банк України понизив курс євро щодо гривні. Офіційний курс встановлено на рівні 38,48 грн, а днем раніше – 38,73 грн.

Європейська валюта за добу здешевшала на 25 коп.

Щодо офіційного курсу долара, то він з липня залишається без змін – 36,56 грн. Проте у банківських обмінниках вартість долара значно вища.

Зараз дивляться

6 грудня до закриття міжбанку курс долара не змінив своїх позицій. Курс євро зріс на 4 коп. у купівлі та продажу.

Який курс валют в банках України 07.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,40 грн 41,40 грн Долар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,70 грн 41,65 грн Долар 39,85 грн 40,45 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,35 грн 39,44 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 41,90 грн Долар 39,80 грн 40,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,65 грн 41,80 грн Долар 39,65 грн 40,25 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк