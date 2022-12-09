Грудень, 09 в 11:08

Курс валют майже не змінився: скільки коштують долар та євро в банках і обмінниках

Курс української гривні трохи послабив позиції після 24 лютого, проте протягом останнього тижня впевнено тримає позиції до іноземної валюти. За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до $1 (долар) становить 36,5686 грн, €1 (євро) – 38,4629 грн, а zł1 (злотий) – 8,2119 грн. Офіційний курс гривні

до іноземних валют на 9 грудня 2022 Зараз дивляться Курс валют у Приватбанку У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,6 41,6 Долар/грн 39,2 39,7 Злотий/грн 8,26 8,98 Курс валют в Ощадбанку У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,7 41,65 Долар/грн 39,75 40,4 Курс валют у Монобанку У відділеннях купівля продаж Євро/грн 38,65 39,75 Долар/грн 36,65 37,44 Курс валют в А-Банку У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,4 41,4 Долар/грн 39,2 39,9 Курс валют у Райффайзен Банку У відділеннях купівля продаж Євро/грн 41,1 41,6 Долар/грн 39,7 40 Курс валют в УкрСиббанку У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,7 41,85 Долар/грн 39,5 40,1 Читайте Е-гривня: НБУ представив концепцію електронної національної валюти

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