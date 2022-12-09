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Факти / Україна / Економіка

Курс валют майже не змінився: скільки коштують долар та євро в банках і обмінниках

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Курс валют майже не змінився: скільки коштують долар та євро в банках і обмінниках
Фото: Depositphotos

Курс української гривні трохи послабив позиції після 24 лютого, проте протягом останнього тижня впевнено тримає позиції до іноземної валюти.

За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до $1 (долар) становить 36,5686 грн, €1 (євро) – 38,4629 грн, а zł1 (злотий) – 8,2119 грн.

Офіційний курс гривні
до іноземних валют на 9 грудня 2022

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,6 41,6
Долар/грн 39,2 39,7
Злотий/грн 8,26 8,98

Курс валют в Ощадбанку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,7 41,65
Долар/грн 39,75 40,4

Курс валют у Монобанку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 38,65 39,75
Долар/грн 36,65 37,44

Курс валют в А-Банку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,4 41,4
Долар/грн 39,2 39,9

Курс валют у Райффайзен Банку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 41,1 41,6
Долар/грн 39,7 40

Курс валют в УкрСиббанку

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,7 41,85
Долар/грн 39,5 40,1
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