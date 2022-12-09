Курс української гривні трохи послабив позиції після 24 лютого, проте протягом останнього тижня впевнено тримає позиції до іноземної валюти.
За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до $1 (долар) становить 36,5686 грн, €1 (євро) – 38,4629 грн, а zł1 (злотий) – 8,2119 грн.
Офіційний курс гривні
до іноземних валют на 9 грудня 2022
Курс валют у Приватбанку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,6
|41,6
|Долар/грн
|39,2
|39,7
|Злотий/грн
|8,26
|8,98
Курс валют в Ощадбанку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,7
|41,65
|Долар/грн
|39,75
|40,4
Курс валют у Монобанку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|38,65
|39,75
|Долар/грн
|36,65
|37,44
Курс валют в А-Банку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,4
|41,4
|Долар/грн
|39,2
|39,9
Курс валют у Райффайзен Банку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|41,1
|41,6
|Долар/грн
|39,7
|40
Курс валют в УкрСиббанку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,7
|41,85
|Долар/грн
|39,5
|40,1