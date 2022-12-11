Грудень, 11 в 13:18

Укренерго отримає понад 400 млн євро на купівлю необхідного обладнання для відбудови знищеної або пошкодженої російськими ракетами енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють у пресслужбі Укренерго.

Уряд України виніс рішення про надання держгарантії за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 300 млн євро, який доповнить грант від уряду Нідерландів.

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Найближчим часом підпишуть договір гарантії між Україною та ЄБРР, а також кредитну угоду між Укренерго та ЄБРР. Це дозволить спрямувати кошти для відновлення пошкодженого обладнання, а також на підтримку фінансової стабільності компанії.

9 грудня Кабмін схвалив надання держгарантії із позики німецького державного банку KfW у сумі 32,5 млн євро для фінансування реконструкції восьми підстанцій у південно-західному регіоні.

Також Уряд схвалив проєкт закону про ратифікацію зміни до фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, який дозволить продовжити використання залишку позики (37,55 млн євро) для фінансування реконструкції однієї з ключових підстанцій у центральному регіоні.