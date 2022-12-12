Рада хоче звільнити від мита та ПДВ ввезення генераторів та Starlink

Грудень, 12 в 13:57

В Україні на законодавчому рівні хочуть звільнити від мита та оподаткування ввезення генераторів, терміналів Starlink та іншого обладнання.

Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, профільний податковий комітет Верховної Ради одноголосно підтримав до другого читання відповідні законопроєкти № 8196 та № 8197.

Метою цих документів є запровадження короткострокових стимулюючих податкових та митних пільг для сприяння швидкому відновленню енергетичної інфраструктури України.

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Серед ключових положень законопроєктів Железняк виділив такі:

Законодавчо впроваджується ввезення в Україну генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ (податку на додану вартість). Ця норма стосуватиметься і фізичних осіб. Вона діятиме до травня 2023 року.

Звільнення від мита та ПДВ буде розповсюджено на поштові та експрес-відправлення.

З’явиться можливість зберігати пальне без ліцензії в обсязі до 2 тис. літрів. Про обсяги, які перевищать цей ліміт, потрібно буде повідомляти податковій.

Технічну допомогу для України від Енергетичного співтовариства (Energy Community), до якого входять члени Євросоюзу та треті країни, звільнять від ПДВ та мита. Йдеться про ввезення обладнання для відновлення української енергосистеми.

Законопроєктом № 8196 також пропонується запровадити фіскальні стимули для виробництва власних електрогенераторних установок в Україні. Для цього можуть звільнити від ПДВ товари, які ввозять суб’єкти господарювання, що займаються виробництвом таких установок у нашій державі. До таких товарів пропонують віднести двигуни та генератори, статичні перетворювачі електричні, котушки індуктивності та дроселі.

Відповідні зміни вносять до Податкового кодексу України.

Нові правила не будуть застосовуватися до товарів походженням з РФ.

Законопроєкт № 8197 вносить аналогічні зміни до Митного кодексу України.

За прогнозом Железняка, нардепи протягом цього тижня розглянуть законопроєкти в другому читанні у сесійній залі ВР.

Як відомо, наприкінці листопада Кабінет міністрів затвердив необхідні документи, щоб термінали Starlink, які забезпечують супутниковий зв’язок, завозилися в Україну без мита і ПДВ.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка