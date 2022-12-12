Грудень, 12 в 8:34

У понеділок, 12 грудня, Нацбанк України встановив офіційний курс європейської валюти щодо гривні на рівні 38,6 грн/€1.

Це на 14 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Американський долар стабільний, його курс не змінився з липня цього року – 36,56 грн/$1.

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В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Курс валют в банках України 12.12.2022:

Курс валют у Приватбанку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,6 41,6 Долар/грн 39,2 39,7 Злотий/грн 8,23 8,94

Курс валют в Ощадбанку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,7 41,65 Долар/грн 39,75 40,4

Курс валют у Монобанку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 38,65 39,75 Долар/грн 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен Банку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 41,4 41,8 Долар/грн 39,8 40?2

Курс валют в УкрСиббанку

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,7 41,85 Долар/грн 39,5 40,1

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк