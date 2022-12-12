Євро знову здорожчало: офіційні курси валют від НБУ на 12 грудня
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У понеділок, 12 грудня, Нацбанк України встановив офіційний курс європейської валюти щодо гривні на рівні 38,6 грн/€1.
Це на 14 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
Американський долар стабільний, його курс не змінився з липня цього року – 36,56 грн/$1.
Зараз дивляться
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Курс валют в банках України 12.12.2022:
Курс валют у Приватбанку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,6
|41,6
|Долар/грн
|39,2
|39,7
|Злотий/грн
|8,23
|8,94
Курс валют в Ощадбанку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,7
|41,65
|Долар/грн
|39,75
|40,4
Курс валют у Монобанку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|38,65
|39,75
|Долар/грн
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен Банку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|41,4
|41,8
|Долар/грн
|39,8
|40?2
Курс валют в УкрСиббанку
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,7
|41,85
|Долар/грн
|39,5
|40,1
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк