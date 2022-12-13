Долар та євро в обмінниках здорожчали: курс валют 13 грудня
Фото: Pixabay
Станом на 13 грудня офіційний курс євро становить 38,60 грн – за добу не змінився. Курс долара залишається на рівні 36,56 грн.
В обмінниках і долар, і євро трохи здорожчали.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,5686−36,9343 грн/долар. Торги євро проходять на рівні 38,5835−38,9693 грн/євро.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 13.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,75 грн
|41,75 грн
|Долар
|39,30 грн
|39,80 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,80 грн
|41,70 грн
|Долар
|39,70 грн
|40,40 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,35 грн
|39,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|41,80 грн
|Долар
|39,70 грн
|41,10 грн
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,80 грн
|42,00 грн
|Долар
|39,60 грн
|40,20 грн
Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк