Грудень, 13 в 12:39

Станом на 13 грудня офіційний курс євро становить 38,60 грн – за добу не змінився. Курс долара залишається на рівні 36,56 грн.

В обмінниках і долар, і євро трохи здорожчали.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,5686−36,9343 грн/долар. Торги євро проходять на рівні 38,5835−38,9693 грн/євро.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 13.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,75 грн 41,75 грн Долар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,80 грн 41,70 грн Долар 39,70 грн 40,40 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,35 грн 39,44 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 41,80 грн Долар 39,70 грн 41,10 грн

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,80 грн 42,00 грн Долар 39,60 грн 40,20 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк