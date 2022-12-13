Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Долар та євро в обмінниках здорожчали: курс валют 13 грудня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Долар та євро в обмінниках здорожчали: курс валют 13 грудня
Фото: Pixabay

Станом на 13 грудня офіційний курс євро становить 38,60 грн – за добу не змінився. Курс долара залишається на рівні 36,56 грн.

В обмінниках і долар, і євро трохи здорожчали.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,5686−36,9343 грн/долар. Торги євро проходять на рівні 38,5835−38,9693 грн/євро.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 13.12.2022:

НБУ

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,75 грн 41,75 грн
Долар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 грн 41,70 грн
Долар 39,70 грн 40,40 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,35 грн 39,44 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,40 грн 41,80 грн
Долар 39,70 грн 41,10 грн

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 грн 42,00 грн
Долар 39,60 грн 40,20 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка