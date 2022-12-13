Усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні €18 млрд

Грудень, 13 в 16:30

Всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання €18 млрд макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Важливий сигнал єдності. Болотні чорти її не зруйнують, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Зазначимо, що ця позика встановлена з пільговим періодом на 10 років. Країни-члени компенсуватимуть основну частину витрат на сплату відсотків коштом зовнішніх асигнованих доходів. Гарантії для цих запозичень будуть надані або з бюджету Європейського Союзу, або країнами-членами ЄС.

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Нагадаємо, що 13 грудня Європейський Союз уклав угоду з Угорщиною, щоб Будапешт зняв вето щодо ключових питань ЄС, зокрема виділення Україні пакету допомоги розміром €18 млрд.