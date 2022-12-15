Грудень, 15 в 19:00

Голова Національного банку України Андрій Пишний та делегація НБУ обговорили з представниками Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні (США) подальшу фінансову підтримку для нашої держави.

Як поінформували в пресслужбі НБУ, з українського боку у зустрічі також узяв участь заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Переговори відбулися із заступником Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан, керівником місії МВФ Ґевіном Ґреєм, виконавчим директором Фонду Полом Гілберсом та групою восьми інших європейських виконавчих директорів.

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Ключовою темою стало надання Україні подальшої фінансової допомоги та консолідація усіх донорів у цьому питанні.

– Ми зараз перебуваємо в умовах “ідеального шторму”. Це безпрецедентна ситуація для сучасного світу. Не існує підручника, як краще діяти в умовах війни… Звісно, це вимагає більшої ефективності, ніж в звичайні часи, маємо бути максимально корисними, діяти сміливо і часом креативно, виходити за межі усталених процедур, шукаючи і знаходячи шляхи подолання викликів, – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Делегація НБУ та представники МВФ обговорили стан української економіки та виклики, з якими стикається фінансовий сектор України. Представники Нацбанку розповіли про зусилля фінустанови для подолання цих викликів та забезпечення стабільної роботи банківської системи в умовах повномасштабної війни.

Піднімалася тема затвердження Моніторингової програми із залученням Ради директорів МВФ. У подальшому це допоможе Україні отримати нову фінансову підтримку від Фонду.

Українська делегація висловила сподівання, що питання буде вирішено, і запевнила в готовності НБУ виконати всі зобов’язання за цією програмою.

В НБУ наголосили на важливості нової фінансової програми МВФ для України після завершення виконання Моніторингової програми.

Делегація НБУ подякувала МВФ за затвердження з початку повномасштабної війни фінансування на загальну суму $2,7 млрд та за відкриття спеціального рахунку для акумуляції коштів на допомогу Україні.

Ще наприкінці листопада в Міністерстві фінансів України поінформували про досягнення згоди з МВФ щодо Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду. Вона може тривати чотири місяці й наблизить нашу державу до запуску нової програми співпраці з МВФ.

Під час Моніторингової програми будуть визначені напрями податково-бюджетної та монетарної політики Кабінету міністрів й НБУ для підтримки фінансової, макроекономічної стабільності в умовах війни.