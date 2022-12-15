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Факти / Україна / Економіка

Євро знову здорожчало: курс валют в Україні на 15 грудня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

Станом на 15 грудня офіційний курс європейської валюти від Нацбанку становить 38,92 грн, що на 35 коп. дорожче, ніж напередодні.

Курс долара від НБУ продовжує перебувати на рівні 36,56 грн. Курс польського злотого становить 8,31 грн.

У банківських обмінниках і євро, і долар здорожчали.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках на 15.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,95 грн 41,95 грн
Долар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,30 грн 42,30 грн
Долар 39,85 грн 40,50 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,00 грн 40,09 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,70 грн 42,10 грн
Долар 39,60 грн 40,00 грн

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,20 грн 42,35 грн
Долар 39,60 грн 40,20 грн
Читайте
Євро здорожчало в обмінниках банків: курс валют в Україні на 14 грудня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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