Грудень, 15 в 10:36

Станом на 15 грудня офіційний курс європейської валюти від Нацбанку становить 38,92 грн, що на 35 коп. дорожче, ніж напередодні.

Курс долара від НБУ продовжує перебувати на рівні 36,56 грн. Курс польського злотого становить 8,31 грн.

У банківських обмінниках і євро, і долар здорожчали.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках на 15.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,95 грн 41,95 грн Долар 39,30 грн 39,80 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,30 грн 42,30 грн Долар 39,85 грн 40,50 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,00 грн 40,09 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,70 грн 42,10 грн Долар 39,60 грн 40,00 грн

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,20 грн 42,35 грн Долар 39,60 грн 40,20 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк