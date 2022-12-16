Грудень, 16 в 15:07

В ефірі національного телемарафону голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що 59% джерел фінансування державного бюджету в 2022 році становить зовнішня допомога.

За її словами, безповоротна міжнародна допомога (гранти) становить велику частку зовнішньої підтримки – щонайменше 44%. Така суттєва частка грантів дозволяє стримувати зростання державного боргу України.

За словами голови Комітету з питань бюджету, найбільшим донором допомоги є Сполучені Штати Америки.

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– Найбільшим донором безповоротної допомоги залишаються Сполучені Штати Америки – з 24 лютого США передали до загального фонду 336 млрд грн. Це велетенська сума грантів, з якою не може зрівнятися жоден інший донор, – пояснила Підласа.

Голова Комітету з питань бюджету також підкреслила, що кредити, які отримує Україна під час воєнного стану, надаються переважно під некомерційні пільгові відсотки і на довгостроковий період.