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Факти / Україна / Економіка

Графік роботи банків на Новий рік: НБУ визначив регламент

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Графік роботи банків на Новий рік: НБУ визначив регламент
Фото: Pixabay

У Нацбанку визначились графіком роботи банків та системи електронних платежів (СЕП) у період завершення 2022 року та початку 2023.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Графік роботи на Новий рік:

Зараз дивляться
  • 30 грудня 2022 року – СЕП працюватиме до 24:00. У той же час валютний ринок, депозитарій та інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі.
  • 31 грудня 2022 року – банківський день відкриватиметься датою за 2 січня 2023 року. Платіжні міжбанківські операції здійснюватимуться до 15:00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. Валютні інтервенції не здійснюватимуться. 
  • 1 січня 2023 року прийом початкових платежів до СЕП починатиметься о 9:00. Міжбанківські платіжні операції будуть здійснюватись датою 2 січня 2023 року. 
  • 7, 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.

У той же час 31 грудня 2022 року та 1 січня 2023 року учасники СЕП зможуть самостійно приймаюти рішення про дату та час початку роботи.

Крім того, банки самостійно вирішуватимуть, чи будуть вони здійснювати валютні операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП.

Тим часом готівковий валютний ринок працюватиме у звичному режимі. 

У Нацбанку наголосили, що в цей період банки повинні заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою різних номіналів.

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Джерело: НБУ
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