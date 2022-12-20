Грудень, 20 в 13:33

Люди, які постраждали у квітні 1986 року від аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на грошову допомогу та оздоровлення від держави.

Факти ICTV дізнавалися, яка допомога передбачена постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

Грошова допомога постраждалим від катастрофи на Чорнобильській АЕС: як отримати

Такі громадяни мають право на:

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Щоб отримати такі виплати необхідно звернутися до міських, районних, виконавчих органів або в Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання.

Для кожної з цих виплат необхідно зібрати різний пакет документів. Так для отримання компенсації та допомоги ліквідаторам та постраждалим необхідно подати:

заяву, за формою затвердженою Мінсоцполітики;

копію паспорта громадянина України;

копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, потерпілого від Чорнобильської катастрофи, потерпілого від радіаційного опромінення, віднесених до певної категорії;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта з позначкою про відмову від прийняття такого номера.

Повний перелік необхідних документів шукайте тут.

Щоб отримати одноразову компенсацію батькам померлого ліквідатора Чорнобильської катастрофи, вам знадобиться:

Заява.

Копія свідоцтва про смерть.

Копія документа, що підтверджує статус громадян з-поміж осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Копія свідоцтва про народження особи – учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (сина або дочки).

Копія рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних відносин (у разі потреби).

Копії документів, що підтверджують зміну прізвища, імені та по батькові (за необхідності).

Для отримання одноразової компенсації родині громадян, померлих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій, підготуйте такі документи:

Заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики

Документ, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань тощо.

Свідоцтво про шлюб.

Експертний висновок міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії.

Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта з позначкою про відмову від прийняття такого номера.

Копію паспорта громадянина України.

Копію пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Копію свідоцтва про смерть.

Щоб отримати компенсацію та допомогу дітям, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їхнім батькам, необхідно підготувати:

Заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Копію паспорта батька та / або матері.

Копію посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (посвідчення серії Д), дитини з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи (вкладку до посвідчення дитини з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи).

Копію посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджує статус батька та / або матері, віднесених до категорій І, ІІ та ІІІ, що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності).

Копію свідоцтва про народження дитини.

Копію довідки про присвоєння батьку та / або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера. Подати заяву на отримання грошових компенсацій ви можете особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою або онлайн (електронною поштою).

Право на оздоровлення

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи також мають право на допомогу в оздоровленні – санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Якщо отримувати путівку в санаторій ви не хочете, можна отримати грошову компенсацію замість санаторної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Для цього необхідно звернутися у міські, районні чи виконавчі органи та подати відповідну заявку.