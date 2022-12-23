Грудень, 23 в 10:50

Станом на 23 грудня офіційний курс євро від Національного банку України здорожчав на 2 коп. і коштує 38,89 грн.

Офіційний курс американської валюти залишається без змін – 36,56 грн.

Офіційний курс гривні до іноземних валют від НБУ

Починає діяти з 22.12.2022 23.12.2022 Євро 38,87 грн 38,89 грн Долар 36,56 грн 36,56 грн

Який курс валют в банках України 23.12.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 40,15 грн 42,15 грн Долар 39,60 грн 40,10 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 42,40 грн Долар 40,00 грн 40,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,90 грн 40,00 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 42,00 грн 42,40 грн Долар 40,00 грн 40,40 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,20 грн 42,40 грн Долар 39,80 грн 40,40 грн

Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк