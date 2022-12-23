Долар та євро в обмінниках здешевшали: курс валют в Україні на 23 грудня
Станом на 23 грудня офіційний курс євро від Національного банку України здорожчав на 2 коп. і коштує 38,89 грн.
Офіційний курс американської валюти залишається без змін – 36,56 грн.
Офіційний курс гривні до іноземних валют від НБУ
|Починає діяти з
|22.12.2022
|23.12.2022
|Євро
|38,87 грн
|38,89 грн
|Долар
|36,56 грн
|36,56 грн
Який курс валют в банках України 23.12.2022:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,15 грн
|42,15 грн
|Долар
|39,60 грн
|40,10 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|42,40 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,55 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,90 грн
|40,00 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|42,00 грн
|42,40 грн
|Долар
|40,00 грн
|40,40 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,20 грн
|42,40 грн
|Долар
|39,80 грн
|40,40 грн
Як працюють українські банки в умовах відключення світла, які відділення чергові, де можна отримати необхідні послуги – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк