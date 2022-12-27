Грудень, 27 в 0:15

Спільна банківська мережа Power banking, яка працюватиме на всій території України навіть під час блекауту, вже налічує понад 1 тис. відділень.

Про деталі розповів Фактам ICTV голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він наголосив, що масовані ракетні атаки РФ на українську енергосистему, а фактично енергетичний терор проти України, створюють нові виклики.

Зараз дивляться

Тому за ініціативи НБУ в спільну мережу об’єдналися всі системно важливі банки. Їх відділення працюватимуть та надаватимуть клієнтам послуги навіть у критичній ситуації, зокрема під час блекауту.

Згідно із задумом, система Power banking повинна налічувати щонайменше 1 тис. банківських відділень, які сформують “окремий периметр банківського обслуговування” для функціонування в надскладних умовах. Мережа включатиме відділення системно важливих банків (їх 14), до неї долучаються й інші банківські фінустанови.

– Це, по суті, проєкт протидії банківської системи тим викликам, які несе з собою блекаут. Система Power banking – це окрема національна мережа, до складу якої входять відділення системно важливих банків і не лише. Це мережа, яка має нараховувати 1 тис. відділень. Але станом на сьогодні вона вже нараховує 1,2 тис. відділень, оскільки до роботи Power banking приєдналися і банки, які не є системно важливими, – зазначив Андрій Пишний.

Він уточнив, що банківські відділення, які входять до мережі, забезпечені альтернативними джерелами енергопостачання, резервними каналами зв’язку, за потреби – системами супутникового зв’язку Starlink, в них функціонують генератори. В таких відділеннях працюватиме додатковий персонал, передбачено посилений протокол забезпечення готівкою та інкасації.

Тобто відділення банків з мережі Power banking покликані працювати навіть у найбільш критичних умовах.

– Загалом рівень функціональності банківської мережі за рішенням Нацбанку, ухваленим 5 грудня, має становити не менше ніж 35%. Тож ми формуємо зараз спільний периметр, до складу якого увійдуть представництва і відділення різних банків, які дозволять за відсутності електроенергії, за достатньо тривалого періоду відновлення енергопостачання, у разі перебоїв зі зв’язком, у разі додаткової потреби на готівку, отримати всі ці банківські послуги в тих відділеннях, які входять до мережі, – заявив Пишний.

За його словами, покриття мережею Power banking поширюється практично на всю Україну. Зараз вона охоплює десь 210 населених пунктів у 22 областях.

– Це мережа, яка повинна працювати за будь-яких умов, будь-яких обставин. Банківське обслуговування має бути доступним для українських громадян, підприємців навіть в умовах достатньо тривалого блекауту, – наголосив керівник НБУ.

По суті, йдеться про опорні чергові відділення банківської системи, які функціонуватимуть у найскладніших умовах.

Мапа відділень мережі Power banking регулярно оновлюється на окремій вебсторінці Національного банку. Там можна знайти інформацію про саму мережу, перелік її відділень, банкоматний роумінг тощо.

Читайте На випадок блекауту НБУ створив мережу відділень банків Power banking

Як пояснив Пишний, координація діяльності Power banking відбувається на рівні щотижневих нарад. У банках функціонують оперативні штаби, які координують свою діяльність із оперативним штабом, створеним на рівні Національного банку України.

Одним із прикладів такої координації став національний банкоматний роумінг. Він передбачає, що українці можуть у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки – для поточних потреб або щоб зробити певний запас готівки.

Керівник НБУ також нагадав, що за дорученням президента та уряду місцеві адміністрації працюють над створенням мережі Пунктів незламності. А банки готуються за можливості забезпечити частину Пунктів незламності банкоматами та терміналами самообслуговування, щоб забезпечити присутність банківського обслуговування, принаймні там, де це можливо з точки зору безпеки, енергозабезпечення.

– До прикладу, якщо Пункт незламності функціонує в приміщенні місцевої адміністрації, в приміщенні державної установи, банки контактують з місцевою владою і намагаються там розмістити платіжні термінали і, якщо є така можливість, забезпечити фізичну присутність персоналу, – додав Пишний.

Керівник НБУ запевнив, що станом на зараз банківська система України працює практично без жодних перебоїв. Єдине, що може якимось чином вплинути на режим роботи, – це перебої з енергопостачанням чи фактори, пов’язані з безпекою.

– Це результат 10-місячної роботи і підготовки банківської системи, напрацювання відповідних форматів взаємодії протягом війни. Працююча банківська система – це перевага України в цій війні. І ми маємо намір максимально це зберегти, а в критичних умовах бути з нашими громадянами там, де це потрібно, і в тому обсязі, який буде необхідний, – підсумував Андрій Пишний.

Як відомо, в Україні раніше запрацював банкоматний національний роумінг. Йдеться про встановлення єдиних лімітів на зняття готівки в банкоматах (до 20 тис. грн) для власників карток інших банків.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Пишного