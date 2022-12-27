Грудень, 27 в 12:58

Нещодавно у мобільному застосунку Monobank з’явилася новорічна ялинка, з якої можна витрусити донат для українських військових.

За кілька днів користувачі банку натрусили на ЗСУ майже 5 млн грн. А задонатили на проєкт – більше 12 млн грн. Як трусити ялинку в Моно – читайте в матеріалі.

Ялинка Монобанк: як зробити

Людям, які беруть участь в акції, потрібно двічі свайпнути праворуч на головному екрані та потрясти телефоном. За кожні 20-25 сек трусіння телефоном на екрані з ялинкою з’являється 5-10 коп.

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Також можна зробити донат власних коштів на армію. Акція закінчується 5 січня. Важливо, що усі ялинкові гроші, та гроші з Банки Довгі РУКи ТРО передадуть до фонду Повернись живим.

Гроші фонду підуть на придбання розвідувально-ударних комплексів (РУК) для бригад територіальної оборони ЗСУ.

А серед тих людей, хто витрусить кошти, або додасть свої гроші у Банку, Monobank планує розіграти 100 ексклюзивних календарів-стікерів від фонду Повернись живим з підписом Валерія Залужного.

Як трясти ялинку Монобанк: покрокова інструкція

Передусім необхідно з’ясувати, чи встановлена на вашому телефоні нова версія застосунку. Якщо версія застаріла, у вас просто не буде на головному екрані цієї опції. Оновіть додаток та зайдіть у головне меню. Після цього необхідно двічі свайпнути праворуч (має бути віконечко, позначене зірочкою). Після цього у вас з’явиться велика ялинка. Щоби задонатити кілька гривень, необхідно трусити рукою гаджет протягом 5-10 хв. Після того, як ви перестанете трусити новорічний символ, на екрані з’явиться зображення кота. Він запропонує задонатити будь-яку суму на військових.