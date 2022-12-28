Інфляція, курс гривні та індекс цін: підсумки 2022 року від НБУ

Грудень, 28 в 21:31

У середу, 28 грудня, Нацбанк опублікував черговий звіт про фінансову стабільність. У ньому підсумована ситуація в економіці України за 2022 рік.

Факти ICTV розібрали для вас прогноз НБУ і опублікували основне з нього – коротко та тезово.

Падіння економіки України на кінець 2022 року сягатиме близько 30%

Наприкінці 2022 року економіка України почала відновлюватись після потрясіння у першому півріччі. Цьому відновленню сприяє ситуація на фронті та зернова угода, проте їй заважають удари РФ по українській енергетиці.

Зараз дивляться

Ситуація з курсом гривні покращується

Тиск на валютний ринок вдалось послабити завдяки пом’якшенню валютних обмежень та запуску зернового коридору. Проте валютний ринок ще не здатен збалансуватись, тож Україна не готова до повернення плаваючого курсу.

Тим часом міжнародна допомога поповнила золотовалютні резерви України до $28 млрд, що перевершує резерви на початок вторгнення. Цей рівень може покрити 3,5 місяця майбутнього імпорту.

Інфляція не перевищить очікувані 30%

На зростання цін впливає руйнування росіянами виробничих потужностей, ракетні удари по енергетиці, порушення логістики, високі ціни на світових ринках та послаблення гривні.

Заощадження українців ростуть

Доходи людей у приватному секторі різко обвалились з початком війни, проти це статистично компенсувалось завдяки виплатам військовослужбовцям, які різко виросли. Крім того, українці почали більше заощаджувати та зберігати більше коштів на банківських рахунках.

Банки здебільшого залишаються операційно прибутковими

Нарощуванню ліквідності банків сприяє надходження коштів клієнтів через державні виплати. Однак наповнення банківської системи відбувається нерівномірно – в основному допомогу отримують державні Приватбанк та Ощадбанк, тоді як приватні українські та іноземні банки втрачали кошти населення.

Бізнес здебільшого залучає гроші через державні програми, кредитування банками – вкрай обмежене.

Найбільше переважають кредити аграріям та підприємствам торгівлі. Та попри все, кількість операційно збиткових банків залишається майже такою ж, як і у 2021 році.

Ринок нерухомості чекає дефіцит житла

Через те, що попит на житло в Україні серйозно просів, і одночасно майже не відновлюється будівництво нового житла завдяки зниженню ціни на аренду, ринок нерухомості, вірогідно, зіштовхнеться з дефіцитом після війни.

Основний ресурс економіки України – міжнародна допомога

Підтримка партнерів продовжує збільшуватись. За 2022 рік Україна отримала більше $28 млрд допомоги, майже половина з яких (42%) – гранти.

Крім того, рада ЄС вже затвердила €18 млрд підтримки на наступний рік, а бюджет США передбачає $45 млрд допомоги для України – включаючи не лише вкладення в український держбюджет, але й інше.

Ця допомога стала основою для ухваленого на 2023 рік держбюджету України.